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Президент Латвии Раймонд Вейонис призвал Сейм оценить соответствие депутата Ингуны Судрабы должности главы парламентской комиссии**** по расследованию "дела олигархов", сообщили в канцелярии президента.

Во время встречи со спикером Сейма Инарой Мурниеце президент предложил парламенту оценить, сможет ли комиссия под руководством Судрабы выполнить поставленные задачи и укрепить доверие общества к государственной власти.

Президент сообщил, что направил руководителям парламентских фракций письмо с просьбой рассмотреть, соответствует ли Судраба занимаемой должности.

"Чтобы комиссия могла выполнить возложенные на нее задачи и добиться результата, всем ее членам нужна хорошая репутация и поддержка общества. Не может быть сомнений в возможной заинтересованности членов комиссии или других обстоятельств, которые могут стать препятствием для качественной и эффективной работы комиссии", - подчеркнул президент.

Как писал Mixnews, вчера члены сформированной парламентской комиссии по расследованию так называемого "дела олигархов" избрали Ингуну Судрабу председателем комиссии – не смотря на то, что ее имя тоже фигурировало в опубликованных переговорах.