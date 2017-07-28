Премьер обещает: в ближайшие годы налоговую политику "трогать" не будут (12)

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Политика | 28 июля 2017 года, 20:13

В Латвии по крайней мере в ближайшие годы будет стабильная налоговая политика, заявили премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

После принятия в парламенте налоговой реформы премьер сказал журналистам, что некоторые моменты оговорены в законах на три года. В документах содержится положение, что минимальный срок, в течение которого "большие налоги" не будут меняться - три года.

"Это стабильность, которая нужна всем сторонам, и наша задача - ее обеспечить", - сказал глава правительства, выразив уверенность в том, что близость выборов в Сейм не изменит этой установки.

Министр финансов отметила, что одна из задач реформы - обеспечить стабильную налоговую политику, чтобы общество и предприниматели могли на нее рассчитывать.

Напомним, Сейм сегодня в окончательном чтении принял законы о налоговой реформе, предусматривающие ряд важных изменений с 2018 года.

Комментарии 12
Не Лоялен47 минут назад
Где-то мы это уже слышали!Кажется в позапрошлом году кто-то тоже обещал не трогать налоговую систему!Так что засунь себе свои обещания,в одно место!
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3хаха25 минут назад
Надо им ассиметричный ответ: они нам налоги - мы им хуй по всей роже!(цитата, если что)
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Не Лоялен33 минуты назад
Потому что мы сами позволяем себе лапшу на уши вешать!По этому такие как Кучкинс этим пользуются!Ибо знают что последствий не будет!)
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