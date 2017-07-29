Вблизи латвийских вод вновь замечен российский военный корабль (5)

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Политика | 29 июля 2017 года, 14:13

Национальные вооруженные силы (НВС) сегодня вновь констатировали присутствие вблизи территориальных вод Латвии корабля вооруженных сил России.

В трех морских милях от территориальных вод в эксклюзивной экономической зоне Латвии находился постановщик буев "Килектор" класса "Сура".

В прошлом году самолеты и корабли вооруженных сил России приближались к границам Латвии 209 раз.

Комментарии 5
каджич56 минут назад
Подобные "новости" сродни новостям на хуторе 19 века-"близ хутора Попе проехала телега.в городах ее именуют авто")))Все таки хуторское мышление в данной местности неискоренимо.а пора бы.уж.21 век на дворе.
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Неважно1 час назад
Ну дык они просто не могут без этого!Им де надо пугать нац озабоченных русофобов,они без этого все просто вымрут,если не надо будет панику в стране сеять )
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Патриот 1 час назад
Фашингстонские шавки опять заскулили! Наверное чувствуют свой конец!
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