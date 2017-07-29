Вблизи латвийских вод вновь замечен российский военный корабль (5)
Политика | 29 июля 2017 года, 14:13
Национальные вооруженные силы (НВС) сегодня вновь констатировали присутствие вблизи территориальных вод Латвии корабля вооруженных сил России.
В трех морских милях от территориальных вод в эксклюзивной экономической зоне Латвии находился постановщик буев "Килектор" класса "Сура".
LV ekskl. ekonom. zonā 3j.j. no terit.jūras bruņotie spēki 29.07. identif. Krievijas BS "Sura" klases boju licēju "Kilektor"— NBS (@Latvijas_armija) 29 июля 2017 г.
В прошлом году самолеты и корабли вооруженных сил России приближались к границам Латвии 209 раз.
Подобные "новости" сродни новостям на хуторе 19 века-"близ хутора Попе проехала телега.в городах ее именуют авто")))Все таки хуторское мышление в данной местности неискоренимо.а пора бы.уж.21 век на дворе.
3
Ответить
Ну дык они просто не могут без этого!Им де надо пугать нац озабоченных русофобов,они без этого все просто вымрут,если не надо будет панику в стране сеять )
3
Ответить
Фашингстонские шавки опять заскулили! Наверное чувствуют свой конец!
3
Ответить
Показать все (5)