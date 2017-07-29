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Национальные вооруженные силы (НВС) сегодня вновь констатировали присутствие вблизи территориальных вод Латвии корабля вооруженных сил России.

В трех морских милях от территориальных вод в эксклюзивной экономической зоне Латвии находился постановщик буев "Килектор" класса "Сура".

LV ekskl. ekonom. zonā 3j.j. no terit.jūras bruņotie spēki 29.07. identif. Krievijas BS "Sura" klases boju licēju "Kilektor" — NBS (@Latvijas_armija) 29 июля 2017 г.

В прошлом году самолеты и корабли вооруженных сил России приближались к границам Латвии 209 раз.