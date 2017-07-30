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Число работников в системе государственного управления в Латвии выше среднего уровня по ЕС, сообщается в подготовленном Госканцелярией проекте плана реформы государственного управления.

Так, сейчас в общеправительственном секторе занято 226 600 человек, в том числе 52% или 117 000 работают в самоуправлениях и их учреждениях, почти 10% или 22 000 - на государственных предприятиях, неполные 6% или 13 000 - на муниципальных предприятиях, а примерно четвертая часть или 60 600 работают в государственных бюджетных учреждениях - министерствах, подведомственных им учреждениях и так называемых независимых учреждениях, передает радио MIX FM 102,7.

Предусмотренное в рамках реформы сокращение штатов коснется 58 000 работников министерств и подведомственных им структур, за исключением независимых органов - прокуратуры, Сейма, Государственного контроля, Верховного суда и других госучреждений.

В то же время, как отмечает Государственная канцелярия, эти 58 000 работников состоят не только из людей, которые выполняют административные функции - многие из них реализуют такие важные задачи, как внутренняя и внешняя безопасность, профессиональное образование, неотложная медицинская помощь и социальное обслуживание. Лишь малая часть или примерно 11 700 человек относятся к так называемому классическому чиновничеству.

Как сообщалось, разработанный Госканцелярией план реформ предусматривает уменьшение штатов госучреждений на 6% и приближение оплаты их труда к зарплатам в частном секторе.