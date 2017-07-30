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Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье прибыл в Эстонию с двухдневным визитом. В Таллине он встретится с президентами стран Балтии.

Так, сегодня, в первый день визита, Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. Тем временем как свидетельствует график работы президента Латвии, встреча Пенса с главами стран Балтии состоится в понедельник, 31 июля в 9.45.

После встречи состоится совместная пресс-конференция. Затем, в 13.30 предусмотрен совместный обед.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, на встрече с президентами стран Балтии Пенс подтвердит обещание президента США Дональда Трампа "стоять бок о бок с Европой сегодня и в любой другой день, ведь нас связывают общие высокие идеи: свобода, демократия, справедливость и правовые нормы".

В свою очередь, пресс-служба президента Литвы Даля Грибаускайте заявила о "важности" присутствия в регионе американских военных на фоне "милитаризации Калининграда и приближающихся учений "Запад" наступательного характера", которые якобы направлены против Запада.

В понедельник Пенс также совместно с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд будет участвовать в круглом столе, посвященном темам кибербезопасности и инновационным разработкам.

К тому же, Пенс встретится с главой Сил обороны генералом Рихо Террасом, чтобы получить обзор о деятельности направленных в страну военнослужащих НАТО. Он также выступит с речью перед эстонскими военными и военнослужащими дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО.

Вице-президент США Майк Пенс посетит с официальным визитом столицы Эстонии, Грузии и Черногории с 30 июля по 2 августа. Как сообщили в Белом доме, Пенс направляется в эти страны по указанию президента США Дональда Трампа.