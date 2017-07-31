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Ситуация в "Единстве" сейчас тяжелая, но съезд партии должен подтвердить, что партия достойна быть на политической сцене Латвии, и у нее есть мотивированная команда с видением развития, заявила в интервью Diena руководитель фракции "Единства" Солвита Аболтиня.

"Сначала надо посмотреть на себя - привести в порядок свой двор, перед тем, как ужасаться, как обстоят дела у других. Для этого у "Единства" остался последний шанс. Я оптимистична, может быть, все получится, но не буду скрывать, что ситуация тяжелая", - сказала политик.

Потенциальных лидеров партии она пока не назвала, отметив, что дискуссии о них ведутся.

Напомним, что заместитель председателя партии "Единство" Эдвард Смилтенс покинул должность зампредседателя фракции. Депутаты Сейма Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Интс Далдерис, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин, которые вышли из "Единства" создали новую политическую силу "Мы - за".