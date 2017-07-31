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США сейчас и всегда будут вместе с Балтийскими странами и их народами, заявил вице-президент США Майк Пенс во время своего визита в понедельник в Таллине.

"Мне доверена честь донести до вас очень простую весть от президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Пенс на совместной пресс-конференции с президентами Эстонии, Латвии и Литвы.

"Президент направил меня сюда, чтобы сообщить, что мы - с вами. Мы с народами Эстонии, Латвии и Литвы и с их государствами, и всегда будем вместе с ними", - подчеркнул вице-президент.

"Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа предотвратят любые попытки применения силы, угроз, устрашения или злонамеренного воздействия на Балтийские страны или на наших договорных союзников", - добавил вице-президент.

Затрагивая тему НАТО в более широком контексте, вице-президент отметил, что крупнейшей угрозой остается агрессия со стороны России. Единство блока НАТО сейчас важнее, чем когда-либо прежде после крушения коммунизма четверть века назад, добавил Пенс.

"На сегодняшний день ни одна другая опасность не велика так, как агрессия, которая исходит от вашего непредсказуемого восточного соседа. На данном этапе Россия по-прежнему пытается силовыми мерами перерисовать международные границы, подорвать демократию в суверенных странах, расколоть свободные народы Европы и натравить их друг на друга", - отметил он.

Пенс подчеркнул, что решение властей России к 1 сентября выслать из страны 755 работников дипломатических представительств "не отразится на приверженности США к вопросам сохранения нашей безопасности, безопасности наших союзников и безопасности государств, отстаивающих принципы свободы".

"Под руководством президента Дональда Трампа США твердо будут соблюдать пятую статью договора НАТО о коллективной обороне - нападение на одного члена альянса будет означать нападение на всех", - добавил вице-президент.

"Связь с Балтийскими странами - Эстонией, Латвией и Литвой - на сегодня сильна. От имени президента Дональда Трампа и в присутствии собравшихся здесь президентов отмечу, что связь между нами со временем будет становиться только сильнее и крепче", подчеркнул Пенс.

В свою очередь президент Латвии Раймонд Вейонис после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом заявил, что США и страны Балтии готовы расширять стратегические партнерские отношения в сфере безопасности.

Он сообщил, что во время встречи в Вильнюсе обсуждались способы укрепления сотрудничества стран Балтии в области противовоздушной обороны, борьбе с гибридными и информационными угрозами.

Вейонис подчеркнул, что США являются ближайшим стратегическим партнером стран Балтии и составляют вместе с НАТО краеугольный камень обороны. За последние полгода политический диалог США и стран Балтии достиг невиданной интенсивности, и все прошедшие в этом году встречи дают уверенность в неизменной готовности США защищать страны Балтии.

"Мы очень высоко ценим постоянное военное присутствие США в странах Балтии, а также решение в 2018 году значительно увеличить финансирование на оборону Европы", - сказал Вейонис.

Он подтвердил, что Латвия выполнит обещание увеличить расходы на свою оборону до 2% от ВВП уже в следующем году.

Во время встречи с вице-президентом США обсуждалось также экономическое сотрудничество. Вейонис приветствовал готовность США начать экспорт сжиженного газа в страны Балтии и Центральной Европы. Он также отметил, что экономическое сотрудничество с США надо расширять.