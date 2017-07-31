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Председатель следственной комиссии Сейма по "делу олигархов", лидер партии "No Sirds Latvijai" Ингуна Судраба планирует отказаться от зарплаты за руководство комиссией. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на слова самой Судрабы.

В свою очередь замепредседателя комиссии, депутат от Латвийского объединения регионов Мартиньш Шицс заявил, что использует эти средства на благотворительность.

Депутаты Сейма получают доплаты за выполнение отдельных обязанностей, например, руководство комиссией или фракцией или работу в президиуме Сейма. Объем доплаты устанавливается так же, как и объем депутатской зарплаты - путем применения определенного коэффициента средней зарплаты в определенный год. В этом году месячная зарплата председателя следственной комиссии Сейма могла бы составить 1137 евро.

Отказаться от доплаты можно обратившись с заявлением в президиум Сейма.

Напомним, президент Раймонд Вейонис ранее призвал Сейм оценить соответствие депутата Ингуны Судрабы должности главы парламентской комиссии по расследованию "дела олигархов".

До этого члены комиссии избрали Ингуну Судрабу председателем комиссии, несмотря на то, что ее имя также фигурировало в опубликованных переговорах.