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Следственный комитет России рассмотрит обращение Владимира Линдермана о возбуждении уголовного дела против депутата Сейма Латвии от национального объединения Visu Latvijai -TB/LNNK Эдвина Шноре. Об этом 31 июля Линдермана известила Генеральная прокуратура РФ, сообщил на своей странице в Facebook сам общественный активист.

11 июля латвийский общественный деятель Владимир Линдерман направил в Генпрокуратуру России заявление, в котором просил рассмотреть вопрос о привлечении Эдвина Шноре к уголовной ответственности.

По мнению Линдермана, уподобление русскоязычных жителей Латвии "вши", а также использование оскорбительного словосочетания "русская вошь" в общем контексте статьи является действием, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и языка, совершенным с использованием средств массовой информации.

"Высказывание автора подпадает под статью 282 Уголовного кодекса РФ — "Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства"", - написал он в своем заявлении в генпрокуратуру России.

Российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования иностранцев, совершивших преступление за пределами Российской Федерации, если это преступление направлено против интересов России либо против интересов гражданина России. В Латвии проживает около более 40 тысяч российских граждан. Унизительное для человеческого достоинства высказывание Шноре адресовано в том числе и им, пишет Baltnews.

Напомним, полиция безопасности (ПБ) Латвии решила не начинать уголовный процесс о высказываниях депутата Эдвина Шноре о русских и вшах.

Напомним, ранее полиция Латвии приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела, потому что в происшедшем не констатированы признаки преступления согласно Уголовному закону и Уголовно-процессуальному закону.

В то же время ПБ обращает внимание на то, что такие высказывания могут затрагивать определенную часть общества и не способствуют сплоченности.

Как сообщалось, 19 мая 2017 года в издании "Национальные вести" была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша:

"Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". "И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают", - написал в статье Шноре.