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Руководитель парламентской следственной комиссии по «делу олигархов» Ингуна Судраба («От сердца – Латвии») обозначила ключевые моменты деятельности комиссии.

Прежде всего, Судраба хотела бы пригласить на заседание комиссии тех, чьи имена фигурируют в расшифровках «разговоров олигархов» - мэра Вентспилса Айвара Лембергса, а также бывшего политика, бизнесмена Айнара Шлесерса.

Также Судрабу заинтересовал эпизод, в котором упоминается возможность наличия незадекларированного земельного участка в Рижском свободном порту у министра земледелия Яниса Дуклавса.

Руководитель комиссии считает, что необходимо оценить все эпизоды, где идет речь о возможном разворовывании государства.

Первое заседание комиссии назначено на 8 августа. Именно тогда депутаты совместно с представителями Генпрокуратуры и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) выберут наиболее важные для изучения эпизоды, а также обсудят все следственные процессы, которые в «деле олигархов» проводились до сих пор.

Ингуна Судраба намерена попросить генпрокурора Эрика Калнмейерса и главу KNAB Екаба Страуме делегировать от этих учреждений постоянных представителей в следственную комиссию.

Впрочем, до сих пор неясно, насколько долго Судраба будет руководить комиссией. Как уже писал Mixnews, недовольство некоторых депутатов вызывает факт, что ее имя также было упомянуто в т.н. «разговорах олигархов».

Номер 301 гостиницы Rīdzene, где, возможно, KNAB прослушивал переговоры влиятельных бизнесменов и политиков.

Впрочем, сама Ингуна Судраба считает, что ее хотят сместить те, кто боится результатов деятельности комиссии, поскольку у многих должностных лиц уже давно был доступ к записям разговоров, однако они не способствовали расследованию их содержания.