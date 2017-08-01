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"Единство" и национальное объединение "Visu Latvijai!"-Tēvzemei un brīvībai/LNNK могут вновь выдвинуть на пост главы комиссии по расследованию "дела олигархов" депутата Сейма Андрея Юдина вместо нынешнего председателя комиссии Ингуны Судрабы.

Эту информацию подтвердил сопредседатель "VL"-TB/LNNK Гайдис Берзиньш, кроме того такую вероятность не исключил заместитель председателя "Единства" Эдвард Смилтенс, который добавил, что партия еще будет обсуждать дальнейшие действия по этому вопросу.

"Нацблок намерен инициировать смену главы парламентской комиссии и повторно на эту должность может претендовать Юдин, указал Берзиньш.

Он пояснил, что политическая сила поддерживает его кандидатуру, учитывая профессиональные качества данного парламентария для такой должности.

Также и депатут нацблока Ритварс Янсонс подтвердил, что по-прежнему поддерживает кандидатуру Юдина.

В свою очередь Юдин указал, что ему будет несложно выставить свою кандидатуру еще раз, но вопрос в том, если в этом смысл, если его выдвижение уже не поддержат представители Союза «зеленых» и крестьян. Юдин как компромиссную фигуру на должность главы комиссии видит Янсонса, тогда как сам Яносонс уже ранее указал, что не будет выставлять свою кандидатуру на этот пост.

Ранее нацблок обратился к президенту Раймонду Вейонису с призывом оценить соответствие депутата Ингуны Судрабы должности главы парламентской комиссии по расследованию "дела олигархов".

После этого президент предложил парламенту оценить, сможет ли комиссия под руководством Судрабы выполнить поставленные задачи и укрепить доверие общества к государственной власти.

Сейм утвердил состав парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов 27 июля. В нее вошли депутаты Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс, Ингуна Судраба и Айнар Межулис.

Депутаты национального объединения и "Единства" возражали против включения в состав комиссии лидера партии "No sirds Latvijai" (NSL) Ингуны Судрабы, так как она упоминается в "переговорах олигархов".

Ее кандидатуру предложил депутат Игорь Пименов ("Согласие"), подчеркнув, что Судраба обладает независимым характером, знаниями и навыками. На должность председателя комиссии претендовал также депутат Андрей Юдин ("Единство").

За кандидатуру Судрабы проголосовали четыре, за кандидатуру Юдина - два члена комиссии.