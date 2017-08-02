Смилтенс: "Единство" нужно не спасать, а строить заново (3)

фото

Политика | 2 августа 2017 года, 12:23

Партию "Единство" нужно не спасать, а строить заново, сказал в интервью Латвийскому телевидению заместитель председателя партии Эдвард Смилтенс.

Сегодня, 2 августа, состоится заседание правления "Единства", на котором будет рассматриваться вопрос о дальнейшем пребывании Солвиты Аболтини на посту председателя парламентской фракции, а также о подготовке партии к предстоящим в следующем году выборам Сейма.

Ранее Смилтенс заявил, что не будет баллотироваться на должность председателя партии, если фракцией продолжит руководить Аболтиня.

Смилтенс получил сигнал о том, что покинуть "Единство" могут многие уважаемые члены и даже целые отделения, если в партии не произойдут изменения.

По его словам, если таких перемен не будет, на следующих выборах партия может набрать всего 4-6% голосов избирателей, а это означает, что она потеряет представительство и в Сейме, и в правительстве.

"Единственный способ, как нам бороться за поддержку общества в размере 10-20%, это действительно провести радикальные перемены в "Единстве", - сказал Смилтенс.

Комментарии 3
Не Лоялен53 минуты назад
Тебя на Ушакове клинет что-ли?Ушаков хотя-бы что-то в этой стране в отличии от Блядинства пытается делать!С его подачи ремонтируются школы,дворы,дороги,а у вас он плохой!Я не говорю что Ушаков святой,сам его далеко не во всем поддерживаю!Но он реально хоть что-то делает!А не только как Блядинство орет на каждом шагу про оккупацию!
Ответить
varbut.com20 минут назад
Вы ещё это портрет его повесте себе в спальню. И молитесь по утрам :)
2
Ответить
varbut.com1 час назад
Надо найти своего Ушакова
Чтоб ихние Урбанович с Долгополовым друг другу глотки не перегрызли
Ответить