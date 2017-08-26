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В июне депутатам Сейма в виде зарплат в целом выплачено 203 693 евро (после уплаты налогов), а в июле — чуть меньше — 203 002 евро, сообщает пресс-служба парламента.

Депутатам выплачена зарплата за основную деятельность, руководство фракций и комиссий, доплаты за работу в президиуме парламента, а также пособия по временной нетрудоспособности.

Самая большая зарплата в Сейме в июле у депутата от Национального объединения VL-TБ/LNNK Райвиса Дзинтарса (3071 евро), у Гунарса Куртиса (NSL) — 2950 евро, Айнарса Латковскиса ("Единство") — 2919 евро, Яниса Вуцанса (СЗК) — 2835 евро, Солвиты Аболтини ("Единство") — 2834 евро и Аугустса Бригманиса (СЗК) — 2826 евро, а самая низкая у Рихарда Эйгимса (СЗК) — 927 евро, который покинул Сейм после муниципальных выборов.

К тому же, депутатам компенсируются затраты на аренду жилья и транспорт.