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Трудно предугадать, каким будет исход переговоров о смене власти в Даугавпилсе, считает один из лидеров Союза "зеленых" и крестьян Аугуст Бригманис.

"Эти переговоры очень напоминают "Игру престолов", как говорят в народе", - сказал Бригманис.

Он отметил, что и прежде были разные переговоры, и антипатия бывшего мэра Даугавпилса Янис Лачплесиса (Латгальская партия) к нынешнему вице-мэру города Рихарду Эйгимсу была довольно сильной.

По словам Бригманиса, у него и раньше были сомнения в том, что Лачплесис и Эйгимс сработаются, но добавлял, что может ошибаться. Сейчас сложно предугадать, как сложится ситуация в будущем, считает Бригманис.

Как сообщалось, представитель "Нашей партии", депутат Даугавпилсской думы Рихард Эйгимс заявил сегодня на пресс-конференции, что выходит из коалиции с "Согласием", чтобы сотрудничать с Латгальской партией, возглавляемой бывшим мэром города Янисом Лачплесисом.