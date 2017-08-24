Политика |

Латвийский финансист и политик, председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис упрекает руководство Даугавпилсской думы в бездействии и пропаганде.

По его словам, нынешнее руководство Даугавпилсской думы занимается популизмом и пропагандой, причиняя городу многомиллионные убытки.

"Пришло время двигаться вперед. Неприкрытые популизм и пропаганда, которыми занимается руководство думы, причиняет городу многомиллионные убытки. Дума должна работать, а не заниматься пропагандой", - сказал в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" лидер оставшейся в оппозиции Латгальской партии Янис Лачплесис.

Также политик заявил, что готов поддержать "Нашу партию", которая решила выйти из коалиции с "Согласием".

Как ранее писал Mixnews, Рихард Эйгимс сообщил среду на пресс-конференции, что принял решение выйти из коалиции из-за недоверия со стороны мэра города Андрея Элксниньша ("Согласие"). Он воспринял это недоверие как "указание на дверь".