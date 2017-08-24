Лачплесис: в Даугавпилсе нет места пропаганде и популизму (4)

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Политика | 24 августа 2017 года, 09:24

Латвийский финансист и политик, председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис упрекает руководство Даугавпилсской думы в бездействии и пропаганде.

По его словам, нынешнее руководство Даугавпилсской думы занимается популизмом и пропагандой, причиняя городу многомиллионные убытки.

"Пришло время двигаться вперед. Неприкрытые популизм и пропаганда, которыми занимается руководство думы, причиняет городу многомиллионные убытки. Дума должна работать, а не заниматься пропагандой", - сказал в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" лидер оставшейся в оппозиции Латгальской партии Янис Лачплесис.

Также политик заявил, что готов поддержать "Нашу партию", которая решила выйти из коалиции с "Согласием".

Как ранее писал Mixnews, Рихард Эйгимс сообщил среду на пресс-конференции, что принял решение выйти из коалиции из-за недоверия со стороны мэра города Андрея Элксниньша ("Согласие"). Он воспринял это недоверие как "указание на дверь".

Комментарии 4
ёжик1 день назад
потерявшие кормушку свиньи вечно будут гадить
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КАРА1 день назад
А что ВЫ сделали для Даугавпилса? Хватит лить грязь, на тех, кто хочет работать, давай лучше работай господин "политик и финансист" Лачплесис, вот из за таких политиков - финансистов и разваливается страна и народ бежит из страны
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алекс1 день назад
Что имел ввиду Лачплесис под словом- пропаганда?Не трудно догадаться.Вектор пока на стороне США и Злксниньши в Думе не нужны и даже не потому,что ,,Согласие,,всегда поддерживает правящих,а по другому поводу-ведь для привлечения электората ,,Согласию,,надо пытаться уделять внимание как латышам так и русскоязычным,а обьединение людей не входит планы Даллеса,притом в таком маленьком приграничном районе,где интересы НАТО превыше всего.
Поэтому в Даугавпилсе должны править проверенные продажные латыши и проводить политику,какую укажут сверху через СЗК.
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