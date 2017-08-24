Герхардс пригрозил распустить Рижскую думу (12)

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Политика | 24 августа 2017 года, 10:28

Если в Рижской думе не будет обеспечена нормальная работа, то Сейму придется принимать решение о роспуске РД, заявил в интервью газете Neatkarīgā министр по вопросам охраны окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс.

Министр считает, что нынешней думе необходимо принять новые правила, так как последнее решение думы предыдущего состава противоречило не только закону, но и политической культуре.

"Если это не будет сделано, то будем противодействовать Рижской думе. Если не будет обеспечена нормальная работа думы, то Сейму придется принимать решение о роспуске думы", - заявил министр.

Он также проинформировал, что всего министерство получило жалобы на работу 13 краевых или городских дум.

Позже, с учетом требований министерства охраны окружающей среды и регионального развития, Рижская дума уточнила правила, определив, что в каждом комитете будет 20 депутатов.

Как сообщал Mixnews, коалиция "Согласия" и партии "Честь служить Риге" на последнем заседании Рижской думы предыдущего созыва утвердила изменения в правилах самоуправления, чтобы обеспечить стабильное большинство во всех думских комитетах нового созыва. Согласно поправкам, каждый депутат сможет работать более чем в двух комитетах думы.

Комментарии 12
re1 день назад
Каспарс Герхардс, пора заняться прямым делом,следить за окружающей средой ,а не изображать себя бога!В лесу больше мусора,чем грибов!
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А1 день назад
Распустить можешь но дело в том, что депутатов опять изберет избиратель а не чиновник назначит.
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601 день назад
ты козёл ,тебя надо гнать поганой метлой ! рожу отьел на казённых харчах,урод!
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