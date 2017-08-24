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Если в Рижской думе не будет обеспечена нормальная работа, то Сейму придется принимать решение о роспуске РД, заявил в интервью газете Neatkarīgā министр по вопросам охраны окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс.

Министр считает, что нынешней думе необходимо принять новые правила, так как последнее решение думы предыдущего состава противоречило не только закону, но и политической культуре.

"Если это не будет сделано, то будем противодействовать Рижской думе. Если не будет обеспечена нормальная работа думы, то Сейму придется принимать решение о роспуске думы", - заявил министр.

Он также проинформировал, что всего министерство получило жалобы на работу 13 краевых или городских дум.

Позже, с учетом требований министерства охраны окружающей среды и регионального развития, Рижская дума уточнила правила, определив, что в каждом комитете будет 20 депутатов.

Как сообщал Mixnews, коалиция "Согласия" и партии "Честь служить Риге" на последнем заседании Рижской думы предыдущего созыва утвердила изменения в правилах самоуправления, чтобы обеспечить стабильное большинство во всех думских комитетах нового созыва. Согласно поправкам, каждый депутат сможет работать более чем в двух комитетах думы.