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Канцелярия президента Раймонда Вейониса впредь не будет раскрывать данные о зарплатах сотрудников, выплаченных им доплатах и премиях, поскольку есть "неприкосновенность частной жизни", сообщает Diena.

Канцелярия президента Раймонда Вейониса, регулярно выплачивавшая в прошлом году своим сотрудникам щедрые доплаты и премии на сумму более 2,5 тысяч евро не за конкретные достижения, а просто "на основании результатов оценки проделанной работы", после того, как эта информация стала достояниям публики, решила впредь не раскрывать сведения о щедрых доплатах, премиях и денежных призах и даже о зарплатах конкретных сотрудников и их изменении.

"Одной из причин подобных действий может быть факт, что зарплатный фонд канцелярии на этот год был увеличен почти на треть по сравнению с прошлым годом", - сообщает издание.

Напомним, в 2010 году зарплаты в Госканцелярии были уменьшены в среднем на 25% и с тех пор не повышались. Среднее повышение зарплат в госуправлении с 2008 по 2015 год составило 21,8%, а в канцелярии президента они уменьшились на 8%.

В прошлом году канцелярии на повседневные расходы было выделено 3,98 миллионов евро, а в этом году - на 1,36 миллионов евро больше. На выплату вознаграждений канцелярия президента в прошлом году получила из госбюджета 1,41 миллион евро, а в этом году - 1,87 миллион евро или на 32,6% больше.