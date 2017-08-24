СМИ: канцелярия президента будет скрывать данные о зарплате (43)

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Политика | 24 августа 2017 года, 10:54

Канцелярия президента Раймонда Вейониса впредь не будет раскрывать данные о зарплатах сотрудников, выплаченных им доплатах и премиях, поскольку есть "неприкосновенность частной жизни", сообщает Diena.

Канцелярия президента Раймонда Вейониса, регулярно выплачивавшая в прошлом году своим сотрудникам щедрые доплаты и премии на сумму более 2,5 тысяч евро не за конкретные достижения, а просто "на основании результатов оценки проделанной работы", после того, как эта информация стала достояниям публики, решила впредь не раскрывать сведения о щедрых доплатах, премиях и денежных призах и даже о зарплатах конкретных сотрудников и их изменении.

"Одной из причин подобных действий может быть факт, что зарплатный фонд канцелярии на этот год был увеличен почти на треть по сравнению с прошлым годом", - сообщает издание.

Напомним, в 2010 году зарплаты в Госканцелярии были уменьшены в среднем на 25% и с тех пор не повышались. Среднее повышение зарплат в госуправлении с 2008 по 2015 год составило 21,8%, а в канцелярии президента они уменьшились на 8%.

В прошлом году канцелярии на повседневные расходы было выделено 3,98 миллионов евро, а в этом году - на 1,36 миллионов евро больше. На выплату вознаграждений канцелярия президента в прошлом году получила из госбюджета 1,41 миллион евро, а в этом году - 1,87 миллион евро или на 32,6% больше.

Комментарии 43
алекс1 день назад
Так вот,оказывается,для чего СГД нужны были данные от СС,ЛВ о торговцах авто,уведших 50 млн.евро из госбюджета.
Ну и аппетиты у госканцелярии-все мало.))
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Oleg Yusupov1 день назад
много жалоб, что там раздутые штаты. Если есть проблема, надо ее не решить, а скрыть от глаз. Вот политика ПАРТИИ.
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То1 день назад
А правильно, не народ их избирает и нечего народу все знать.Главная задача народа платить налоги.
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