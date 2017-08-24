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То, что коалиция в Даугавпилсской думе окажется нестабильной, было ясно сразу после выборов, заявила в интервью Латвийскому радио политолог Ивета Кажока.

Удивление, по мнению Кажоки, может вызывать лишь тот факт, что коалиция стала разваливаться всего через два месяца после назначения Элксниньша.

"Это произошло очень быстро!" — заявила Кажока.

По оценке Кажоки, вероятное смещение Элксниньша с поста председателя Даугавпилсской думы — результат "политического торга", главным игроком в котором является "Наша партия" — ведь ни у "Согласия", ни у Латгальской партии нет достаточного числа мандатов, чтобы в одиночку получить власть над городом.

"Вполне возможен вариант, что после того, как Элксниньш 22 августа выразил своему вице-мэру Эйгимсу недоверие, бывший глава города Янис Лачплесис сделал ему заманчивое предложение. Скорее всего — пообещал пост мэра, так как сам Лачплесис планирует баллотироваться в председатели думы", - отметила политолог.

Как сообщалось, представитель "Нашей партии", депутат Даугавпилсской думы Рихард Эйгимс заявил в среду, 23 августа на пресс-конференции, что выходит из коалиции с "Согласием", чтобы сотрудничать с Латгальской партией, возглавляемой бывшим мэром города Янисом Лачплесисом.