Политолог: вероятно Лачплесис пообещал Эйгимсу пост мэра (1)
То, что коалиция в Даугавпилсской думе окажется нестабильной, было ясно сразу после выборов, заявила в интервью Латвийскому радио политолог Ивета Кажока.
Удивление, по мнению Кажоки, может вызывать лишь тот факт, что коалиция стала разваливаться всего через два месяца после назначения Элксниньша.
"Это произошло очень быстро!" — заявила Кажока.
По оценке Кажоки, вероятное смещение Элксниньша с поста председателя Даугавпилсской думы — результат "политического торга", главным игроком в котором является "Наша партия" — ведь ни у "Согласия", ни у Латгальской партии нет достаточного числа мандатов, чтобы в одиночку получить власть над городом.
"Вполне возможен вариант, что после того, как Элксниньш 22 августа выразил своему вице-мэру Эйгимсу недоверие, бывший глава города Янис Лачплесис сделал ему заманчивое предложение. Скорее всего — пообещал пост мэра, так как сам Лачплесис планирует баллотироваться в председатели думы", - отметила политолог.
Как сообщалось, представитель "Нашей партии", депутат Даугавпилсской думы Рихард Эйгимс заявил в среду, 23 августа на пресс-конференции, что выходит из коалиции с "Согласием", чтобы сотрудничать с Латгальской партией, возглавляемой бывшим мэром города Янисом Лачплесисом.
Я призываю сограждан учиться на ошибках прошлого, чтобы не повторилась история. Одной из главных задач объединение и консолидация всех политических сил во имя общенациональных интересов не зависимо от национальности и веро использовать.
Но не то что делается сейчас в ДУМЕ Латвии. Когда коалиция делит НАРОД страны на ДВА сорта.