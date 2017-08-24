Мэру Даугавпилса не удалось избавиться от своего зама (6)

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Политика | 24 августа 2017 года, 15:12

Сегодня на внеочередном заседании Даугавпилсской думы депутаты не поддержали предложение мэра города Андрея Элксниньша ("Согласие") освободить от занимаемой должности первого заместителя мэра Рихарда Эйгимса ("Наша партия").

За снятие Эйгимса проголосовали пять депутатов, против были восемь.

Как ранее писал Mixnews, вчера 23 августа, Рихард Эйгимс сообщил, что принял решение выйти из коалиции из-за недоверия со стороны мэра города Андрея Элксниньша ("Согласие"). Он воспринял это недоверие как "указание на дверь". Также трое выбранных по списку "Нашей партии" депутатов заявили о своем выходе из коалиции с "Согласием".

Комментарии 6
Ржунимагу1 день назад
Терь исподтишка будет гадить! - Привычное дело...Ага! )))
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Ржунимагу1 день назад
А ведь у Рихарда есть кумир! - Прикиньте, пипл! - Он же под Берлускони стрижется и красится! Да!

Мало того...Он же отмороженный фан СПАРТАКА! Да!!!!!!!!!
На заседании Думы анализирует успехи любимой команды! Читает Спорт - экспресс! И ведь не придраться! СПАРТАК - это красно - бело - красные!Мясо!!! - Патриот, бля! Ага! )))
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ььь1 день назад
поторопился мэр, он же пришлый -тут всё надо взвесить,не рубить сгоряча, а так проиграл и что теперь?
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