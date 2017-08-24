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Сегодня на внеочередном заседании Даугавпилсской думы депутаты не поддержали предложение мэра города Андрея Элксниньша ("Согласие") освободить от занимаемой должности первого заместителя мэра Рихарда Эйгимса ("Наша партия").

За снятие Эйгимса проголосовали пять депутатов, против были восемь.

Как ранее писал Mixnews, вчера 23 августа, Рихард Эйгимс сообщил, что принял решение выйти из коалиции из-за недоверия со стороны мэра города Андрея Элксниньша ("Согласие"). Он воспринял это недоверие как "указание на дверь". Также трое выбранных по списку "Нашей партии" депутатов заявили о своем выходе из коалиции с "Согласием".