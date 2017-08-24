Элксниньш лишил вице-мэра Эйгимса права подписи (1)
В соответствии с результатами голосования депутатов Даугавпилсской думы об освобождении первого заместителя от выполнения обязанностей, Рихард Эйгимс продолжает занимать данный пост, но без права подписывать связанные с работой вице-мэра документы.
24 августа председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш утвердил поправки к распоряжению о распределении обязанностей между своими заместителями.
В соответствии с распоряжением, сферы контроля Эйгимса теперь курирует сам председатель Думы.
Это управление имуществом муниципалитета; отчуждение, приобретение и аренда имущества самоуправления; содействие в решении жилищного вопроса; способствование городской хозяйственной деятельности; вопросы молодежи; регистрация актов гражданского состояния; спорт и его развитие, способствование здоровому образу жизни горожан; социальная сфера.
Сферы контроля заместителей председателя думы Валерия Кононова и Ливии Янковской не изменились.
Связано это с недоверием вице-мэру и предотвращением возможных махинаций со стороны Эйгимса.
На своей странице в социальной сети Андрей Элксниньш также прокомментировал ситуацию
"У Рихарда Эйгима теперь нет права подписывать документы, все его сферы влияния перешли ко мне. Продолжаем работать до последнего и не допустим коррупции."
Трудно представить более успешного подъёма на национальную политическую сцену.
Парень получает все-Латвийскую рекламу и оттачивает зубы на скомпроментированной и деморализованной оппозиции.