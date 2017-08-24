Центр госязыка требует объяснений о "табличках на русском" и у Минэкономики (31)

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Политика | 24 августа 2017 года, 18:42

Центр государственного языка (ЦГЯ) потребовал и у Министерства экономики информацию об использовании карточек с именами на русском языке на заседании межправительственной комиссии Латвии и Туркменистана, которое проходило 15 ноября 2016 года, сообщили представители ЦГЯ.

ЦГЯ ознакомился с публично доступной информацией о конкретном мероприятии, в том числе фотографиями на сайте Минэкономики, и констатировал обстоятельства, аналогичные встрече латвийско-российской межправительственной комиссии 15 августа.

На возможное нарушение указал в соцсетях парламентский секретарь Министерства сообщения Эдгар Таварс после того, как ЦГЯ потребовал объяснений об использовании карточек с именами на русском языке на встрече министра сообщения Улдиса Аугулиса и министра транспорта России Максима Соколова.

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"Когда МИД присылает карточки руководимому СЗК министерству, все возмущаются, когда министерству "Единства" - все ОК", - написал Таварс в твиттере.

ЦГЯ информировал, что сейчас вместе с МИД работает над рекомендациями по употреблению госязыка на межгосударственных встречах.

Комментарии 31
Объяснительная1 день назад
Пошли на х...!!
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алекс1 день назад
Чтобы показать свою нужность ,ЦГЯ,похоже,через своих людей само подготавливает таблички на русском языке на международных встречах стран постсоветского пространства,где языком общения все равно является русский и потом раздувает из мухи слона.
И работу себе нашли-вместе с МИД ом разрабатывают поправки о международных встречах-на каком языке должны быть таблички!!!
Вдумайтесь,насколько ж это мелочно,что даже на фоне ,,сильнейшего,,экономического роста страны даже как то стыдно самому писать об этом.
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Не Лоялен1 день назад
Как же достал этот долбаный центр!Истинное Гестапо !
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