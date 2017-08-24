Политика |

Центр государственного языка (ЦГЯ) потребовал и у Министерства экономики информацию об использовании карточек с именами на русском языке на заседании межправительственной комиссии Латвии и Туркменистана, которое проходило 15 ноября 2016 года, сообщили представители ЦГЯ.

ЦГЯ ознакомился с публично доступной информацией о конкретном мероприятии, в том числе фотографиями на сайте Минэкономики, и констатировал обстоятельства, аналогичные встрече латвийско-российской межправительственной комиссии 15 августа.

На возможное нарушение указал в соцсетях парламентский секретарь Министерства сообщения Эдгар Таварс после того, как ЦГЯ потребовал объяснений об использовании карточек с именами на русском языке на встрече министра сообщения Улдиса Аугулиса и министра транспорта России Максима Соколова.

"Когда МИД присылает карточки руководимому СЗК министерству, все возмущаются, когда министерству "Единства" - все ОК", - написал Таварс в твиттере.

ЦГЯ информировал, что сейчас вместе с МИД работает над рекомендациями по употреблению госязыка на межгосударственных встречах.