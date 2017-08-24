СМИ: Эстония потратила на председательство в ЕС в 20 раз меньше, чем Латвия (14)

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Политика | 24 августа 2017 года, 20:31

Подготовка Эстонии к председательству в Евросоюзе обошлась государству в 4 миллиона евро. тогда как Латвия в 2015 году потратила на те же цели 80 миллионов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на издание Postimees.

В 2015 году Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что на подготовку и проведение мероприятий, связанных с председательством страны в Совете Европы, в 2013-2015 годах Латвия потратила 80 миллионов евро, из которых 45 миллионов евро составили прямые расходы, а ещё 36 миллионов евро были выплачены в качестве зарплат.

Во второй половине 2017 года Эстония впервые выступит в роли председателя Совета Европейского союза.

Страна-председатель Совета меняется каждые полгода. Эстония примет эстафету председательства от Мальты и через шесть месяцев передаст ее Болгарии.

Комментарии 14
алекс23 часа назад
Эстония-,,бедная ,,страна ,,и такого слова как -,,жирные годы,,знать не знает.Приближается потихоньку ,как истинные эстонцы, к нормальным европейским странам по уровню жизни и развития и втихаря не считают(вместе с литовцами)латышей в нашем правительстве государственниками.Я думаю,что они их презирают.
Человек слаб и если есть возможность всегда откусит кусок.Уверен,что и в Эстонии есть взяточничество,и в Литве,но оно носит небольшой локальный характер,а не массовый,поддерживаемый с самого верха,как в Латвии.
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Кэш23 часа назад
Ну так в расходах Латвия лидер!
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ddd23 часа назад
nu tak eti tormoza ne umejut vorovatj, i, cto voobsče neponjatno - dumajut o svojei strane i svojem narode
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