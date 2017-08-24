СМИ: Эстония потратила на председательство в ЕС в 20 раз меньше, чем Латвия (14)
Подготовка Эстонии к председательству в Евросоюзе обошлась государству в 4 миллиона евро. тогда как Латвия в 2015 году потратила на те же цели 80 миллионов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на издание Postimees.
В 2015 году Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что на подготовку и проведение мероприятий, связанных с председательством страны в Совете Европы, в 2013-2015 годах Латвия потратила 80 миллионов евро, из которых 45 миллионов евро составили прямые расходы, а ещё 36 миллионов евро были выплачены в качестве зарплат.
Во второй половине 2017 года Эстония впервые выступит в роли председателя Совета Европейского союза.
Страна-председатель Совета меняется каждые полгода. Эстония примет эстафету председательства от Мальты и через шесть месяцев передаст ее Болгарии.
Человек слаб и если есть возможность всегда откусит кусок.Уверен,что и в Эстонии есть взяточничество,и в Литве,но оно носит небольшой локальный характер,а не массовый,поддерживаемый с самого верха,как в Латвии.