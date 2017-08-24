Политика |

Подготовка Эстонии к председательству в Евросоюзе обошлась государству в 4 миллиона евро. тогда как Латвия в 2015 году потратила на те же цели 80 миллионов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на издание Postimees.

В 2015 году Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что на подготовку и проведение мероприятий, связанных с председательством страны в Совете Европы, в 2013-2015 годах Латвия потратила 80 миллионов евро, из которых 45 миллионов евро составили прямые расходы, а ещё 36 миллионов евро были выплачены в качестве зарплат.

Во второй половине 2017 года Эстония впервые выступит в роли председателя Совета Европейского союза.

Страна-председатель Совета меняется каждые полгода. Эстония примет эстафету председательства от Мальты и через шесть месяцев передаст ее Болгарии.