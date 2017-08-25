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Трое депутатов из списка «Нашей партии» в Даугавпилской думе уже подписали новый коалиционный договор и подали заявление о созыве внеочередного заседания думы для рассмотрения вопроса об отставке мэра Андрея Элксниньша. Об этом сообщила зампредседателя Даугавпилсской думы, руководитель «Нашей партии» Ливия Янковска.

Она отказалась раскрыть детали коалиционного договора, однако отметила, что действующая до этого коалиция «Нашей партии» и «Согласия» в думе больше не представлена, что означает, что новый коалиционный договор депутаты «Нашей партии» могли подписать с представителями оппозиционной Латгальской партии.

Напомним, ранее на внеочередном заседании Даугавпилсской думы депутаты не поддержали предложение Элксниньша освободить от занимаемой должности первого заместителя мэра, представителя «Нашей партии» Рихарда Эйгимса.

За снятие Эйгимса проголосовали пять депутатов, против были восемь.

Сам Элксниньш заявил, что готов работать и в оппозиции.

Накануне Эйгимс заявил, что выходит из коалиции с «Согласием», чтобы сотрудничать с Латгальской партией, возглавляемой бывшим мэром города Янисом Лачплесисом.