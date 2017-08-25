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Спикер Сейма Инара Мурниеце иногда смотрит российские телеканалы, чтобы понимать, как они воздействуют на мышление людей, в том числе в Латвии. Об этом Мурниеце рассказала в интервью Latvijas Avīze.

"Да, иногда смотрю, чтобы увидеть, что там показывают и как происходит влияние на мышление людей. Речь идет не только о русскоязычном зрителе, так как при помощи повестки этих каналов пытаются изменить также мышление латышей. Надо отметить, что ослабление государства происходит не только снаружи, но и изнутри. Яркий пример - "переговоры олигархов", которые продемонстрировали алчность людей, находившихся у власти. Алчность похожа на жабу, которая питается и становится все больше, подрывая фундамент страны. В какой-то момент достаточно уколоть ее иголкой, чтобы все лопнуло", - сказала Мурниеце.

По ее словам, Латвия должна достойно переживать все политические проблемы, чтобы постепенно становиться более сильным государством.

"Мне очень неприятно читать "переговоры олигархов", но важно, чтобы в Латвии происходил процесс очищения. Мы понимаем, что в Латвии были приняты определенные решения и признаем, что они неприемлемы. Это требует существенных изменений в мышлении и ценностях, что не может произойти за один день, неделю или год. Важно, чтобы центры принятия решения были там, где они должны быть, согласно Конституции - в парламенте, правительстве, министерствах", - сказала Мурниеце.

Напомним, руководитель медиакомпании MTG TV Latvija Байба Зузена ранее в интервью газете Diena рассказала, что латышскоговорящая аудитория в основном смотрит телеканалы латвийского производства, однако, как показывают социологические исследования, эта же аудитория все чаще смотрит и российские каналы.