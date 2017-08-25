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Первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгимс ("Наша партия") заявил, что пребывает в недоумении, почему Андрей Элксниньш ("Согласие") "указал ему на дверь", рискуя потерять пост мэра, "ведь все было нормально".

"По моей информации, 24 августа, в первой половине дня "Согласие" по инициативе Элксниньша провело переговоры с Латгальской партией, которые, судя по всему, завершились безрезультатно. В свою очередь во второй половине дня Латгальская партия провела переговоры с тремя депутатами "Нашей партии – мной, Прелатовым и Здановскисом, в результате чего был заключен договор о сотрудничестве и подписано заявление о выражении недоверия мэру Даугавпилса", - рассказывает Эйгимс.

По его словам, у депутатов "Нашей партии" не было выбора, поскольку дума должна работать, в думе три партии и если они не заключают договор с Латгальской партией, то работать некому.

"В такое положение нас поставил Элксниньш и "Согласие". Он первый начал переговоры с Латгальской партией, поэтому у нас не было других вариантов. До сих пор не могу понять, что случилось и с какой целью Элксниньш так действовал, указав нам на дверь, ведь все было нормально и дума работала. Фактически, получается, что он сам и инициировал этот переворот", - говорит Эйгимс.

"Создается впечатление, что Элксниньш перед выборами в Сейм решил уйти в оппозицию, чтобы получить большую поддержку избирателей", - допускает Эйгимс.

Как сообщалось, 24 августа депутаты думы не поддержали предложение Элксниньша о снятии с поста первого заместителя председателя думы Рихарда Эйгимса ("Наша партия").

В среду, 23 августа, представитель "Нашей партии", депутат Даугавпилсской думы Рихард Эйгимс заявил на пресс-конференции, что выходит из коалиции с "Согласием", чтобы сотрудничать с Латгальской партией, возглавляемой бывшим мэром города Янисом Лачплесисом.

"Нашу партию" представляют в городской думе Эйгимс, Ливия Янковска, Айвар Здановскис и Игорь Прелатов. Сообщалось, что все они выйдут из коалиции.

В Даугавпилсской думе всего 15 депутатов, шестеро представляют Латгальскую партию, пять - "Согласие" и четыре "Нашу партию".