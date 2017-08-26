Ринкевич: военные учения России и Белоруссии вызывают напряженность (+ОПРОС) (41)
Политика | 26 августа 2017 года, 10:18
Главная проблема, связанная с учениями "Запад 2017", - недостаток прозрачности, поэтому надо продолжать диалог в совете НАТО-Россия, сказал на ежегодном собрании министров иностранных дел стран Балтии и Северных стран в Осло (Норвегия) глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.
Ожидающийся масштаб, сценарий и близость к Латвии совместных военных учений России и Белоруссии "Запад 2017" создают известное напряжение, сказал Ринкевич. Однако они не воспринимаются, как прямая военная угроза, в том числе и благодаря усиленному военному присутствию союзников.
Говоря об отношениях с Россией, Ринкевич с сожалением признал, что в России продолжает укрепляться авторитаризм, что негативно сказывается на ситуации с правами человека.
Вызывают напряженность где??? У Вас, кунгс Ринкевич, в Задне Проходном Отверстии???.....( уж извините за прямоту....но это еще Ну Очень Нежно!!!).....
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А как насчёт натовских войск,не напрягает?!
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Танки НАТО в Латвии, вот что вызывает напряженность.
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