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В субботу в Риге зарегистрирована партия "Движение "за!", которая позиционирует себя, как проевропейскую либеральную центристскую политическую силу.

В партии зарегистрировалось 298 членов, 274 из них проголосовали за основание политического объединения, никто не проголосовал против и не воздержался.

Председателем только что основанной партии "Движение "за!" избран бывший министр экономики Даниэль Павлютс, в правление партии избраны депутаты Сейма Илзе Винькеле и Интс Далдерис.

Также в правлении будут работать политический аналитик Мария Голубева, юрист Эвита Гоша, магистр экономики Каспарс Бришкенс, замдиректора 1-й Вентспилсской государственной гимназии Оскарс Кауленс, предприниматель Мартиньш Стакис и магистр экономики Андулис Жидков.

Правление партии избрано путем электронного голосования на сайте в интернете.

Сегодня был утвержден устав партии, который не предполагает создание территориальных отделений, но предусматривает создание отделений для работы над конкретными вопросами, пояснил член партии Петерис Винькелис.

Размер членских взносов установлен на уровне 10 евро в месяц. Для членов с большими доходами – 15 или 25 евро в месяц.

Как сообщалось, в субботу в Риге основана партия "Движение "за!", которая позиционирует себя, как проевропейскую либеральную центристскую политическую силу.

Главными ценностями партии заявлены свободный человек, сплоченное общество, правовое государство, единство Европы. Цель партии – обеспечить равные возможности для всех жителей Латвии в современном, правовом европейском государстве.

Среди основателей партии есть также физик Вячеслав Кащеев и математик Андрис Амбайнис, которые ранее заявляли, что не планируют вступать в партию.

Как сообщалось, в новое политическое движение объединились пять вышедших из партии "Единство" депутатов Сейма: Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Андрей Юдин, Алексей Лоскутов и Инт Далдерис.

Также к движению присоединились бывший министр экономики Даниэль Павлютс, политический аналитик Мария Голубева, предприниматель, владелец компаний "Innocent Coffee Masters" и "Innocent Pro" Мартиньш Стакис, бывший председатель Национального совета по электронным СМИ Айнар Димантс, режиссер Дмитрий Петренко, историк Густав Стренга, адвокат Индулис Балмакс, бывший руководитель общества за открытость "Delna" Кристап Петерманис, советник депутата Европарламента Сандры Калниете Петерис Винькелис, эксперт по госуправлению, одна из основательниц центра общественной политики "Providus" Вита Терауда и др.