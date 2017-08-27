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Правительство 29 августа рассмотрит, поддержать ли предложение Министерства обороны на 50 евро увеличить зарплаты военнослужащих.

Минобороны указало, что реформа зарплаты военносдожащих, цель которой состоит в том, чтобы повысить конкурентоспособность зарплат и уменьшить количество увольнений, началась в 2014 году с установлением новых периодов выслуги.

В 2016 году начался второй этап реформы и установлен новый критерий месячной зарплаты - знания и профессиональная квалификация. Добиться сокращения количества увольнений удалось, однако не удалось в полной мере обеспечить рекрутирование кандидатов на профессиональную службу, так как произошли изменения на рынке труда с точки зрения минимальной и средней зарплат.

Если правительство поддержит инициативу Минобороны, зарплата военнослужащих первого года службы повысится с 470 до 520 евро.

Изменения в системе зарплат проходят постепенно, в соответствии с финансовой ситуацией в стране и бюджетом Минобороны. На увеличение зарплат в 2017 году выделено 3,911 млн евро. Министерство не будет просить дополнительных финансовых средств, но пересмотрит имеющиеся ресурсы.