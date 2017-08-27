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Российские военные самолеты были замечены возле границы Латвии. С таким утверждением в воскресенье выступили Национальные вооруженные силы (НВС).

"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 26 августа идентифицировали три самолета Ан-12 Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

26.08. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritor. jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnas 3x AN-12. — NBS (@Latvijas_armija) August 27, 2017

По версии Министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.