Латвийские военные заметили самолеты РФ у границ страны (9)

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Политика | 27 августа 2017 года, 18:54

Российские военные самолеты были замечены возле границы Латвии. С таким утверждением в воскресенье выступили Национальные вооруженные силы (НВС).

"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 26 августа идентифицировали три самолета Ан-12 Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

По версии Министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

Комментарии 9
ух ты 12 часов назад
НАТО палига, палииигаааа.
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Патриот 12 часов назад
Скоро не самолёты, а ракеты начнут летать вдоль границ. Дотявкались долбоебы?!
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АЛ2 12 часов назад
И что? Вся военная инфрастктура здесь построена Россией, и по праву принадлежит ей, поэтому вполне адекватно нужно воспринимать, то, что скоро хозяева вернутся на свои земли. Всё просто, нужно поддерживать всё, что ещё не развалили в приличном состоянии. А то придёт товарищ полковник, спросит - а почему на плацу в Адажи бардак? Что вы ему будете говорит, - это не мы, это канадцы тут окурок бросили? Не пройдёт - всё придётся передать в чистоте и сохранности!
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