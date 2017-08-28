Элксниньш: депутатам необходимо объединиться для борьбы с коррупцией (18)

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Политика | 28 августа 2017 года, 09:37

Председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш еще надеется сохранить свою коалицию, которую покинули три депутата "Нашей партии".

На телеканале LNT он рассказал, что на этой неделе предложит депутатам объединиться в коалицию по борьбе с коррупцией.

"На этой неделе я предложу всем депутатам, кроме вице-мэра Рихарда Эйгимса ("Наша партия") и Яниса Лачплесиса (Латгальская партия) объединиться в коалицию по борьбе с коррупцией. и тогда можно будет видеть, кто за что в этой думе выступает", - заявил Элксниньш.

По словам председателя, ситуация в думе нестабильна, между Эйгимсом и Лачплесисом также есть разногласия.

Мэр критикует правоохранительные органы, которые годами не раскрывали коррупционных схем. По его словам, Эйгимс, который отвечал в думе за недвижимость, лоббировал право первой руки на некий объект за 300 тыс. евро, хотя недавно он стоил 80 тыс. евро.

В Даугавпилсской думе всего 15 депутатов, шестеро представляют Латгальскую партию, пять - "Согласие" и четыре "Нашу партию".

Комментарии 18
Лёлик 9 часов назад
Элксниньш: депутатам необходимо объединиться для борьбы с коррупцией
+++ Молодой ещё , не понимает , что правые и левые объединяются в одном случае , когда можно безнаказанно что то стырить...
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алекс 10 часов назад
Честный депутат-это какая то новая порода на политическом небосклоне Латвии.Не знаю каким скрещиванием ее надо получить и как.
Хотя если открыть ,,ветеринарную,,клинику в какой -нибудь тюрьме,то процесс реализации в жизнь нового вида вполне возможен.
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Патриот 10 часов назад
Воры в законе решили обедениться! Ещё кормушки пусть подпишут какая и кому принадлежит, у кого отрывать от рыла, кому поставить. Лохастый народишко все переживёт. Не страна а помойка!!!!
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