Элксниньш: депутатам необходимо объединиться для борьбы с коррупцией (18)
Председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш еще надеется сохранить свою коалицию, которую покинули три депутата "Нашей партии".
На телеканале LNT он рассказал, что на этой неделе предложит депутатам объединиться в коалицию по борьбе с коррупцией.
"На этой неделе я предложу всем депутатам, кроме вице-мэра Рихарда Эйгимса ("Наша партия") и Яниса Лачплесиса (Латгальская партия) объединиться в коалицию по борьбе с коррупцией. и тогда можно будет видеть, кто за что в этой думе выступает", - заявил Элксниньш.
По словам председателя, ситуация в думе нестабильна, между Эйгимсом и Лачплесисом также есть разногласия.
Мэр критикует правоохранительные органы, которые годами не раскрывали коррупционных схем. По его словам, Эйгимс, который отвечал в думе за недвижимость, лоббировал право первой руки на некий объект за 300 тыс. евро, хотя недавно он стоил 80 тыс. евро.
В Даугавпилсской думе всего 15 депутатов, шестеро представляют Латгальскую партию, пять - "Согласие" и четыре "Нашу партию".
+++ Молодой ещё , не понимает , что правые и левые объединяются в одном случае , когда можно безнаказанно что то стырить...
Хотя если открыть ,,ветеринарную,,клинику в какой -нибудь тюрьме,то процесс реализации в жизнь нового вида вполне возможен.