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Председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш еще надеется сохранить свою коалицию, которую покинули три депутата "Нашей партии".

На телеканале LNT он рассказал, что на этой неделе предложит депутатам объединиться в коалицию по борьбе с коррупцией.

"На этой неделе я предложу всем депутатам, кроме вице-мэра Рихарда Эйгимса ("Наша партия") и Яниса Лачплесиса (Латгальская партия) объединиться в коалицию по борьбе с коррупцией. и тогда можно будет видеть, кто за что в этой думе выступает", - заявил Элксниньш.

По словам председателя, ситуация в думе нестабильна, между Эйгимсом и Лачплесисом также есть разногласия.

Мэр критикует правоохранительные органы, которые годами не раскрывали коррупционных схем. По его словам, Эйгимс, который отвечал в думе за недвижимость, лоббировал право первой руки на некий объект за 300 тыс. евро, хотя недавно он стоил 80 тыс. евро.

В Даугавпилсской думе всего 15 депутатов, шестеро представляют Латгальскую партию, пять - "Согласие" и четыре "Нашу партию".