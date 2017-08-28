Политика |

Поездка в Россию - миссия непростая, и нынешние негативные отношения между Западом и Россией, в том числе и отношения между Латвией и Россией, все только осложняют. Об этом в интервью газете Diena заявил новый посол Латвии в России Марис Риекстиньш. По его словам, совершенно ясно, что ни один дипломат или посол не является волшебником, но все же каждый из них обязан постараться улучшить ситуацию.

Рекстиньш считает, что между Россией и Латвией накопилось много предубеждений и пришло время их решать.

"Объективно мы с Россией соседи, несмотря на то, что наша история взаимоотношений является довольно сложной, как для одной, так и для другой стороны. Репрессии, боль, большое количество предубеждений - все это было между нами. Работа дипломатов заключается в том, чтобы другая сторона, насколько это возможно, избавилась от накопившихся предубеждений и ситуация во взаимоотношениях сдвинулась вперед", - отметил дипломат.

Также Риекстиньш подчеркнул, что за последнее время между Россией и Латвией прослеживается положительная динамика.

"В настоящий момент страны Евросоюза ввели достаточное количество санкций в отношение России и мы в числе этих стран. Но за последний год была проявлена достаточная гибкость в диалоге и сотрудничестве. Если мы посмотрим на статистику 2016 года, то сможем предсказать, как закончится для нас 2017 год. На 2016 год оборот от торговли товарами между Латвией и Россией составляет около 1,8 миллиарда, что является не маленькой суммой. Для России это также немалая сумма. Их экспорт составляет около миллиарда евро, а наш экспорт в их направлении - около 800 миллионов. Если кто-то хочет заявить, что через товарооборот Россия может повлиять на политику Латвии, то я жду конкретных примеров и открыт к дискуссии и анализу", - сказал он.

Риекстиньш добавил, что работа посла Латвии в России никогда не была легкой.

"Нам надо наладить сотрудничество и решить многие вопросы. Следовательно, я не хочу говорить, что это невыполнимая миссия, но это очень сложная задача. Работа посла Латвии в России никогда не была легкой", - подчеркнул он.

Напомним, 17 августа генеральный инспектор Министерства иностранных дел Латвии(МИД), постоянный представитель Латвии в НАТО, бывший министр иностранных дел Марис Риекстиньш был назначен послом Латвии в России.