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На сегодняшнем заседании Вецпиебалгской краевой думы председатель самоуправления Элла Фридвалде-Андерсоне ("Для развития края") сложила депутатский мандат и отказалась от должности руководителя самоуправления.

Как пояснила Фридвалде-Андерсоне, она более не может сработаться с нынешним составом думы и упрекает коллег в отсутствии внимания к проблемам развития края. Свои обязанности она закончит исполнять 28 сентября.

В свою очередь оппозиционный депутат думы Эджус Каукулис ("Par jaunajiem!") допускает, что причиной отставки Фридвалде-Андерсоне может быть вопрос об отстранении от должности исполнительного директора думы Хуго Дуксиса, который рассматривался на сегодняшнем заседании думы.

Пятеро депутатов думы требовали отстранить Дуксиса из-за единолично принятого им решения о прейскуранте песчаного карьера. Депутаты требовали провести расследование. 2 января 2016 года Дуксис установил цену в размере 60 центов за кубометр песка, позже цена была повышена на 10 центов, однако Каукулис отмечает, что песок хорошего качества, поэтому его стоимость должна быть как минимум в три раза выше. Это дело расследует Госконтроль.