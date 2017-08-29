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Партию "Единство" покидают целыми отделениями (12)

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Политика | 29 августа 2017 года, 07:43

Саулкрастское отделение партии "Единство" расформировано, так как его покинули почти все члены партии, подтвердил информацию бывший до сих пор руководителем отделения Нормундс Лицис.

Лицис в заявлении также написал, что принято решение о ликвидации этого регионального отделения партии.

Однако, как указала пресс-представитель "Единства" Элина Бивиня, решение о ликвидации отделения партии может принять только правление политической силы. А правление такое решение не принимало.

В распространенном сообщении руководителя отделения сказано, что члены партии коллективно вышли из рядов "Единства". "Всего в нашем отделении было зарегистрировано 43 члена, сейчас остался только один член", - указал Лицис.

Решение было принято после состоявшегося 19 августа партийного конгресса.

"Мы надеялись, что конгресс принесет перемены, которые мы так сильно ждали. К сожалению, этого не случилось. Благодаря созданным несколькими членами партии ситуациям и событиям на протяжении всего года, "Единство" потеряло свое имя, цели создания и принципы" , - указал бывший руководитель Саулкрастского отделения "Единства".

Комментарии 12
Дмитрий Лагодзинский 7 часов назад
Ничего, создадут новые партии, и ещё пару лет, потом ещё опять создадут, и так до бесконечности. ))) Идей нет, зато все лица знакомые!
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Jevgenij Noak 8 часов назад
Вот оно ваше «единство»
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Не Лояленн 7 часов назад
И толку с этого?Создадут новые партии,как например движение мы за сделали,и будут дальше над народом издеваться)Они видно думают,что поменяв название,за них сразу голосовать начнут!Нет уж ребята,со всем вашим рейтингом,поменяв только название,не чего не добьешься! Как говно не назови,дальше сами знаете!
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