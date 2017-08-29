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Саулкрастское отделение партии "Единство" расформировано, так как его покинули почти все члены партии, подтвердил информацию бывший до сих пор руководителем отделения Нормундс Лицис.

Лицис в заявлении также написал, что принято решение о ликвидации этого регионального отделения партии.

Однако, как указала пресс-представитель "Единства" Элина Бивиня, решение о ликвидации отделения партии может принять только правление политической силы. А правление такое решение не принимало.

В распространенном сообщении руководителя отделения сказано, что члены партии коллективно вышли из рядов "Единства". "Всего в нашем отделении было зарегистрировано 43 члена, сейчас остался только один член", - указал Лицис.

Решение было принято после состоявшегося 19 августа партийного конгресса.

"Мы надеялись, что конгресс принесет перемены, которые мы так сильно ждали. К сожалению, этого не случилось. Благодаря созданным несколькими членами партии ситуациям и событиям на протяжении всего года, "Единство" потеряло свое имя, цели создания и принципы" , - указал бывший руководитель Саулкрастского отделения "Единства".