Политика |

Премьер-министр Марис Кучинскис во вторник призовет правительство объявить чрезвычайную ситуацию в сельскохозяйственном секторе на затронутых наводнением территориях в Латгальском и Алуксненском краях.

В понедельик вместе с главами самоуправления и представителями сельского хозяйства, проанализировав возникшую ситуацию, премьер решил поставить в правительстве вопрос об объявлении режима ЧС в сельскохозяйственном секторе.

Вечером 28 августа объявление ЧС обсуждали в думе Ливаны, куда отправился премьер-министр Марис Кучинскис и представители Министерства по охране окружающей среды и региональному развитию (МОСРР). Объявление чрезвычайнй ситуации позволит крестьянам быстрее получить компенсации за погибший урожай и скот, страховое возмещение (если имущество было застраховано).

MK jālemj par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu lauksaimniecības sektorā plūdu skartajās teritorijās @LatgalesRegions un @Aluksnes_novads! pic.twitter.com/XY2VnjsDNW — Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) 28 августа 2017 г.

Как сообщает LTV, итогом этой встречи Кучинскиса с руководителями более чем 20 самоуправлений, стало "соломоново решение": ЧС объявить на всей затронутой паводком территории, но только для сельскохозяйственной отрасли. То есть правительство готовится рассматривать вопрос о компенсациях исключительно фермерам.

Вопросы о финансировании разрушенных дорог и возмещении другого ущерба, как подчеркнул Кучинскис, будут решаться отдельно, на особом заседании правительства, и курировать их впоследствии будет МОСРР. Тем не менее, на эти отрасли изменения законодательства в связи с режимом ЧС и отступления от привычного распорядка распространятьcя не будут.

"Этот закон слишком тяжеловесен, чтобы можно было объять все сферы. Поэтому мы и решили, что относительно сельского хозяйства, где требуется продление различных сроков, где это связано и с банками, и со страховщиками, закон применим, а чтобы объять сразу три-четыре сферы, закон слишком сложен. Но мы в Кабинете министров охватим их все, и я уверен, все министры это выполнят", — сказал Кучинскис.