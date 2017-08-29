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Урбанович: латышам пора начать уважать себя и Россию (8)

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Политика | 29 августа 2017 года, 20:23

Латышам необходимо больше самоуважения, только тогда их смогут с уважением воспринимать другие, заявил в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze лидер социал-демократической партии "Согласие" Янис Урбанович.

Он напомнил о том, как Латвия готовилась к полугодичному председательству в ЕС и потратила на это 100 миллионов евро.

"Я вижу, что свадьба в сельской местности - это уже редкость. Зато похоронные церемонии проходят все чаще. Люди стали брать быстрые кредиты, так как им не хватает денег даже на печенье. Но при подготовке к шестимесячному председательству в ЕС правительство легко потратило 100 миллионов евро, показывая тем самым, что мы не нищие", - отметил Урбанович.

Политик призвал латвийцев стать более гордым народом.

"Нам нужно развивать чувство собственного достоинства и самоуважения. Только тогда придет уважение и со стороны. Латвийцем необходимо стать более эгоистичными, а то они готовы отдать последнюю рубашку, а сами остаются голыми", - подчеркнул Урбанович.

Также он добавил, что латвийцам следует уважать Россию.

"Латвия находится рядом с Россией, поэтому для нее важно поддерживать хорошие отношения с правительством России, так как это влияет на благосостояние Латвии", - заявил Урбанович.

Комментарии 8
Патриот 2 часа назад
Если Латышам надо объяснить такие вещи, то они получается просто дебилы. Мне в это не верится, полно порядочных и достойных людей кроме уродов которые засели у кормушки власти.
1
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Мудрец2 часа назад
Везде массоны, во всём виноваты евреи и.т.д. и.т.п. - эту басню мы слышали во времена Гитлера. Страной давно уже правят идиоты, которые довели страну до ручки. Были бы у руля массоны - страна бы развивалась и процветала. А пока что у руля идиоты.
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алекс2 часа назад
Урбанович лукавит на счет ,,последней рубашки,,и прекрасно знает,что будь у власти не продвинутые туда люди Сороса,а настоящие патриоты Латвии,то вряд ли Латвия осталась вообще без гардероба,а ,последнюю рубашку,, сняли не сами латыши,а ее сдернули из-за углы гопники в лице масонов Америки с помощью своих ставленников в Латвии.Вот и Винкеле получила грант от друга Сороса-Маккейна,так как плодотворно поучаствовала в грабеже-воротник у рубашки точно оторвала))
Вот и выборы скоро.Не дадут забыть.А Ушаков молчит по этим вопросам,как воды в рот набрал.
Видно ,разделение обязанностей в руководстве-ты делаешь бабки перед выборами,а я по электорату латышско-русскому пройдусь.
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