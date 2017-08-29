Политика |

Латышам необходимо больше самоуважения, только тогда их смогут с уважением воспринимать другие, заявил в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze лидер социал-демократической партии "Согласие" Янис Урбанович.

Он напомнил о том, как Латвия готовилась к полугодичному председательству в ЕС и потратила на это 100 миллионов евро.

"Я вижу, что свадьба в сельской местности - это уже редкость. Зато похоронные церемонии проходят все чаще. Люди стали брать быстрые кредиты, так как им не хватает денег даже на печенье. Но при подготовке к шестимесячному председательству в ЕС правительство легко потратило 100 миллионов евро, показывая тем самым, что мы не нищие", - отметил Урбанович.

Политик призвал латвийцев стать более гордым народом.

"Нам нужно развивать чувство собственного достоинства и самоуважения. Только тогда придет уважение и со стороны. Латвийцем необходимо стать более эгоистичными, а то они готовы отдать последнюю рубашку, а сами остаются голыми", - подчеркнул Урбанович.

Также он добавил, что латвийцам следует уважать Россию.

"Латвия находится рядом с Россией, поэтому для нее важно поддерживать хорошие отношения с правительством России, так как это влияет на благосостояние Латвии", - заявил Урбанович.