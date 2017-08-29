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Винькеле пожертвовала депутатским мандатом ради учебы в США (7)

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Политика | 29 августа 2017 года, 17:11

Депутат фракции "Единство" Илзе Винькеле сложит депутатский мандат в связи с учебой в США, в университете штата Оризона, сообщила политик в своем блоге.

Пока что Сейм не получил заявление Винькеле о сложении мандата.

Винькеле руководит комиссией Сейма по образованию, культуре и науке.

Недавно вместе с четырьмя другими парламентариями она вышла из "Единства", но продолжает работать в парламентской фракции. Винькеле является одним из учредителей партии "Движение "за"".

Комментарии 7
вот так 6 часов назад
Ха, кто бы сомневался.Патриотизм этих особ,он такой.
Она прекрасно понимает.Что после учёбы её назначат тут куда на более доходную должность.А может будут готовить в следующие президенты нашей страны.
Это только нам говорят, что выбирали призедента то в зоопарке то ещё где.А по факту, они назначаются очень далеко от сюда.
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шустрый 6 часов назад
Видимо ничего не светит и пора смываться....
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Ржунимагу 5 часов назад
Эта "учёбка" в Пендосии добром не кончается! Примеров масса! )))
Зато, Пендосия сразу после финиша "учёбки" получает готового АГЕНТА ВЛИЯНИЯ и заодно меняет ему половую ориентацию! Ага! )))

Яркий примерчик: - Министрик - Ринька! Да!)))
Так что скоро получим из Пендосии ИЛЗЕСА ВИНКЕЛИСА...А чо? Вполне толерантно! Да!)))
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