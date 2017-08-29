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Депутат фракции "Единство" Илзе Винькеле сложит депутатский мандат в связи с учебой в США, в университете штата Оризона, сообщила политик в своем блоге.

Пока что Сейм не получил заявление Винькеле о сложении мандата.

Винькеле руководит комиссией Сейма по образованию, культуре и науке.

Недавно вместе с четырьмя другими парламентариями она вышла из "Единства", но продолжает работать в парламентской фракции. Винькеле является одним из учредителей партии "Движение "за"".