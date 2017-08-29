Винькеле пожертвовала депутатским мандатом ради учебы в США (7)
Политика | 29 августа 2017 года, 17:11
Депутат фракции "Единство" Илзе Винькеле сложит депутатский мандат в связи с учебой в США, в университете штата Оризона, сообщила политик в своем блоге.
Citāds gads https://t.co/N9Za0yzyCr— Ilze Vinkele (@Vinkele) 29 августа 2017 г.
Пока что Сейм не получил заявление Винькеле о сложении мандата.
Винькеле руководит комиссией Сейма по образованию, культуре и науке.
Недавно вместе с четырьмя другими парламентариями она вышла из "Единства", но продолжает работать в парламентской фракции. Винькеле является одним из учредителей партии "Движение "за"".
Она прекрасно понимает.Что после учёбы её назначат тут куда на более доходную должность.А может будут готовить в следующие президенты нашей страны.
Это только нам говорят, что выбирали призедента то в зоопарке то ещё где.А по факту, они назначаются очень далеко от сюда.
Зато, Пендосия сразу после финиша "учёбки" получает готового АГЕНТА ВЛИЯНИЯ и заодно меняет ему половую ориентацию! Ага! )))
Яркий примерчик: - Министрик - Ринька! Да!)))
Так что скоро получим из Пендосии ИЛЗЕСА ВИНКЕЛИСА...А чо? Вполне толерантно! Да!)))