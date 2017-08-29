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США прислали дополнительные самолеты в Балтию из-за учений "Запад" (3)

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Политика | 29 августа 2017 года, 18:20

Накануне российско-белорусских военных учений "Запад" США укрепляют миссию воздушной полиции стран Балтии.

На авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе во вторник совершили посадку семь истребителей F-15C Eagle США, подтвердили BNS в Минобороны.

Последние два года миссию из Литвы обычно осуществляли четыре союзнических истребителя.

В миссии будет участвовать примерно 140 военнослужащих, прибывших с базы США в Великобритании. Они сменят контингент ВВС Польши, который охранял воздушное пространство Балтии четыре месяца.

Американские военные будут участвовать в миссии патрулирования воздушного пространства стран Балтии в пятый раз.

Россия и Белоруссия утверждают, что предстоящие 14-20 сентября учения будут носить оборонный характер.

Комментарии 3
Патриот 2 часа назад
А Латыши наверное открыли производство картонных супер истребителей, которые представили на параде. Ноги качайте господа пилоты, до России хрен добежите, это вам не по набережной 100 метров пробежаться.
1
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Федор4 часа назад
За всю Прибалтику опасаемся, так как амерские г.внолетки слишком часто падают на голову мирным жителям.
1
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сами хотели.4 часа назад
Хороший городок Шауляй.
Жаль.
Ежли что, в миг в пепел превратится.
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