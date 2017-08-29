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Накануне российско-белорусских военных учений "Запад" США укрепляют миссию воздушной полиции стран Балтии.

На авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе во вторник совершили посадку семь истребителей F-15C Eagle США, подтвердили BNS в Минобороны.

Последние два года миссию из Литвы обычно осуществляли четыре союзнических истребителя.

В миссии будет участвовать примерно 140 военнослужащих, прибывших с базы США в Великобритании. Они сменят контингент ВВС Польши, который охранял воздушное пространство Балтии четыре месяца.

Американские военные будут участвовать в миссии патрулирования воздушного пространства стран Балтии в пятый раз.

Россия и Белоруссия утверждают, что предстоящие 14-20 сентября учения будут носить оборонный характер.