США прислали дополнительные самолеты в Балтию из-за учений "Запад" (3)
Политика | 29 августа 2017 года, 18:20
Накануне российско-белорусских военных учений "Запад" США укрепляют миссию воздушной полиции стран Балтии.
На авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе во вторник совершили посадку семь истребителей F-15C Eagle США, подтвердили BNS в Минобороны.
Последние два года миссию из Литвы обычно осуществляли четыре союзнических истребителя.
В миссии будет участвовать примерно 140 военнослужащих, прибывших с базы США в Великобритании. Они сменят контингент ВВС Польши, который охранял воздушное пространство Балтии четыре месяца.
Американские военные будут участвовать в миссии патрулирования воздушного пространства стран Балтии в пятый раз.
Россия и Белоруссия утверждают, что предстоящие 14-20 сентября учения будут носить оборонный характер.
Жаль.
Ежли что, в миг в пепел превратится.