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Министр благосостояния Янис Рейрс раскритиковал предложения возглавляемого им самим министерства, в котором планировалось изменить порядок выдачи и оплаты больничных.

Сегодня правительство заслушало сообщение Минблага, которое в целях экономии средств предлагает не оплачивать работникам не только первый день болезни, как сейчас, а первые три дня болезни.

После заседания правительства премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что нужно найти инструменты для ограничения больничных, поэтому предстоит искать другие решения.

По словам Кучинскиса, беспокойство о влиянии растущего количества больничных на социальный бюджет представители правительства выразили недавно на семинаре, и Рейрсу было дано задание изучить возможные решения.

Комментируя тот факт, что против предложений министерства был сам министр, Кучинскис заявил, что не осуждает такие действия, потому что доклад был подготовлен по поручению правительства и без дискуссий.

Премьер допускает, что правительство не вернется к предложениям Минблага, но будет искать другие решения. "Дискуссии еще впереди", - сказал премьер.

Как сообщалось, Министерство благосостояния в целях экономии средств предлагает не оплачивать работникам не только первый день болезни, как сейчас, а первые три дня болезни.

Минблаг предлагает установить, что работодатель выплачивает больничные за период с 4-го по 11-й дни временной нетрудоспособности в размере не менее 75% среднего заработка работника за 4-й и 5-й дни и не меньше 80% - за 6-11-й дни болезни.