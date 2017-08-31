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Правящая коалиция в четверг все еще не договорилась по государственному бюджету следующего года, учитывая, что национальное объединение Vissu Latvija!-ТB/LNNK потребовало большой объем дополнительных средств на демографические меры.

Партиям не удалось сегодня договориться о расходах бюджета и распределении дополнительных средств. Премьер-министр Марис Кучинскис после совещания заявил, что это "нормальный рабочий процесс", и дискуссии продолжатся.

Председатель "Единства" Арвил Ашераденс назвал запрос VL!-TB/LNNK на десятки миллионов евро неприятной неожиданностью. И Ашераденс, и Кучинскис подчеркнули, что после принятия налоговой реформы в бюджете будущего года не будет налоговых изменений для получения дополнительных поступлений.

Нацобъединение считает, что важна поддержка многодетных семей, в этом вопросе нужно достичь перелома, сказал сопредседатель партии Райвис Дзинтарс. Демография была одним из приоритетов при формировании правительства, и это должно найти отражение в бюджете. Он добавил, что мнения партий о приоритетах отличаются.

Союз "зеленых" и крестьян допускает компромисс через постепенное введение демографических мер.