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Депутаты Даугавпилсской городской думы на внеочередном заседании проголосовали за освобождение от должности мэра города Андрея Элксниньша ("Согласие").

Это решение поддержали шесть депутатов Латгальской партии и три депутата списка "Наша партия". Против голосовали пять депутатов "Согласия" и депутат "Нашей партии" Ливия Янковска.

Запрос о созыве внеочередного заседания подали девять представителей новой коалиции, в которую вошли три представителя "Нашей партии" и шесть депутатов Латгальской партии.

24 августа Даугавпилсская дума не поддержала инициативу Элксниньша о смещении с должности вице-мэра Рихарда Эйгимса ("Наша партия"). В Даугавпилсской думе 15 депутатов: шестеро представляют Латгальскую партию, пять - "Согласие", четыре - "Нашу партию".