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Элксниньш лишился должности мэра Даугавпилса (14)

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Политика | 2 сентября 2017 года, 12:01

Депутаты Даугавпилсской городской думы на внеочередном заседании проголосовали за освобождение от должности мэра города Андрея Элксниньша ("Согласие").

Это решение поддержали шесть депутатов Латгальской партии и три депутата списка "Наша партия". Против голосовали пять депутатов "Согласия" и депутат "Нашей партии" Ливия Янковска.

Запрос о созыве внеочередного заседания подали девять представителей новой коалиции, в которую вошли три представителя "Нашей партии" и шесть депутатов Латгальской партии.

24 августа Даугавпилсская дума не поддержала инициативу Элксниньша о смещении с должности вице-мэра Рихарда Эйгимса ("Наша партия"). В Даугавпилсской думе 15 депутатов: шестеро представляют Латгальскую партию, пять - "Согласие", четыре - "Нашу партию".

Комментарии 14
наблюдатель1 час назад
И по заслугам этому "вечно несчастному" городу ! В кои-то веки могло что-то попробовать измениться ,так поизбирали старых воров . Неужели не завидуют Резекне и Вентспилсу ?
Смешнее только В юрмале .
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алекс1 час назад
И лозунг рижского мэра не помог,потому что такое изречение,которое висит у Ушакова в кабинете,может работать только в независимой стране,а не в той,где что и как делать,решают совсем другие люди.И Элксниньш был обречен изначально ,но видимость демократии соблюдена.
Приграничный русский город,имеющий стратегическое значение для НАТО,для их ставленников в настоящий момент-СЗК и не надо забывать про гостайну,касающуюся планов на Даугавпилс у наших хозяев,про которую чем меньше знают ,тем лучше.
Не удивлюсь,что руководство ,,Согласия,,изначально не догадывалось о таком раскладе,потому что никаких политических ходов в поддержку Элксниньша предпринято не было и особенно не заострялось в подконтрольных СМИ.Но что то получать взамен,как обычно.
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Куся1 час назад
На смену всемогущему "единству" прёт как танк "сзк", и как бы ни причём тут Лембергс.
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