Элксниньш лишился должности мэра Даугавпилса (14)
Депутаты Даугавпилсской городской думы на внеочередном заседании проголосовали за освобождение от должности мэра города Андрея Элксниньша ("Согласие").
Это решение поддержали шесть депутатов Латгальской партии и три депутата списка "Наша партия". Против голосовали пять депутатов "Согласия" и депутат "Нашей партии" Ливия Янковска.
Запрос о созыве внеочередного заседания подали девять представителей новой коалиции, в которую вошли три представителя "Нашей партии" и шесть депутатов Латгальской партии.
24 августа Даугавпилсская дума не поддержала инициативу Элксниньша о смещении с должности вице-мэра Рихарда Эйгимса ("Наша партия"). В Даугавпилсской думе 15 депутатов: шестеро представляют Латгальскую партию, пять - "Согласие", четыре - "Нашу партию".
Смешнее только В юрмале .
Приграничный русский город,имеющий стратегическое значение для НАТО,для их ставленников в настоящий момент-СЗК и не надо забывать про гостайну,касающуюся планов на Даугавпилс у наших хозяев,про которую чем меньше знают ,тем лучше.
Не удивлюсь,что руководство ,,Согласия,,изначально не догадывалось о таком раскладе,потому что никаких политических ходов в поддержку Элксниньша предпринято не было и особенно не заострялось в подконтрольных СМИ.Но что то получать взамен,как обычно.