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Мэром Даугавпилса сегодня избран Рихард Эйгимс ("Наша партия"), который был одним из инициаторов голосования за освобождение от должности прежнего председателя городской думы Андрея Элксниньша ("Согласие").

На внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы, которое состоялось вскоре после заседания, на котором должности лишился Элксниньш, за утверждение Эйгимса проголосовали десять депутатов, а пять депутатов "Согласия" были против. За Эйгимса проголосовала и депутат "Нашей партии" Ливия Янковска, которая выступала против освобождения от должности Элксниньша.

Сразу после избрания Эйгимса должности вице-мэра лишился представитель "Согласия" Валерий Кононов. Не удалось сохранить должность заместителя мэра и Янковске.

Экс-мэр Даугавпилса Янис Лачплесис (Латгальская партия) после голосования за освобождения Элксниньша заявил, что и до, и после выборов считал, что он не может быть мэром города.

"Он доказал, что не справляется с выполнением своих обязанностей. То, как быстро он лишился поддержки других депутатов, сюрприз для меня. Ложь и пропаганда - вот настоящий стиль работы Элксниньша, который ни к чему хорошему не привел", - сказал политик.

Лачплесис отметил, что внеочередное заседание думы, на котором будет избран новый председатель думы, нужно созвать очень быстро, "потому городу необходимо решать сложные и ответственные вопросы".

Запрос о созыве внеочередного заседания по выражению недоверия Элксниньшу подали девять представителей новой коалиции, в которую вошли три представителя "Нашей партии" и шесть депутатов Латгальской партии.

24 августа Даугавпилсская дума не поддержала инициативу Элксниньша о смещении с должности вице-мэра Рихарда Эйгимса ("Наша партия").

В Даугавпилсской думе 15 депутатов: шестеро представляют Латгальскую партию, пять - "Согласие", четыре - "Нашу партию".