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Сегодня, после более чем двух месяцев каникул, Сейм возобновит свою работу. Об этом информирует портал Nra.lv.

Осенняя сессия начнется с заседания президиума Сейма, а также с заседания парламентской комиссии по расследованию дела "олигархов".

Весеннюю сессию Сейм закрыл 23 июня. В течение лета было созвано несколько парламентских внеочередных совещаний для принятия налоговых реформ.

Правилами Сейма предусмотрено, что парламентские сессии являются регулярными. В год проводится три сессии - осенняя, зимняя и весенняя.

Источник: Nra.lv