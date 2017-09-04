Сейм вернулся с каникул и начинает работать (5)
Политика | 4 сентября 2017 года, 08:31
Сегодня, после более чем двух месяцев каникул, Сейм возобновит свою работу. Об этом информирует портал Nra.lv.
Осенняя сессия начнется с заседания президиума Сейма, а также с заседания парламентской комиссии по расследованию дела "олигархов".
Весеннюю сессию Сейм закрыл 23 июня. В течение лета было созвано несколько парламентских внеочередных совещаний для принятия налоговых реформ.
Правилами Сейма предусмотрено, что парламентские сессии являются регулярными. В год проводится три сессии - осенняя, зимняя и весенняя.
Источник: Nra.lv
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