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Сейм вернулся с каникул и начинает работать (5)

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Политика | 4 сентября 2017 года, 08:31

Сегодня, после более чем двух месяцев каникул, Сейм возобновит свою работу. Об этом информирует портал Nra.lv.

Осенняя сессия начнется с заседания президиума Сейма, а также с заседания парламентской комиссии по расследованию дела "олигархов".

Весеннюю сессию Сейм закрыл 23 июня. В течение лета было созвано несколько парламентских внеочередных совещаний для принятия налоговых реформ.

Правилами Сейма предусмотрено, что парламентские сессии являются регулярными. В год проводится три сессии - осенняя, зимняя и весенняя.

Источник: Nra.lv

Комментарии 5
Sedna2 часа назад
Радость-то какая. Правители шикарно отдохнули в своих виллах в Гейропе и на Востоке. теперь с новыми силами будут принимать дебильные законы для своих рабов.
Клоуны возвращаются в цирк.
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GM1 час назад
СЕЙМ начинает...... Прогуливать заседания,спать,сидеть в интернете,и конечно требовать прибавок к зарплате. За последние 3-4 созыва сделали хоть что-нибудь полезное и нужное??? Дармоеды !!!
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канистра2 часа назад
За потраченный бензин на каникулах тоже чеки предьявят?
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