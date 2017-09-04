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Пять депутатов Даугавпилсской думы от "Согласия" обратились в самоуправление с запросом о созыве внеочередного заседания думы о соответствии занимаемой должности только что избранного мэра Рихарда Эйгимса ("Наша партия").

В запросе говорится, что при избрании Эйгимса были нарушены нормы ст. 21 закона о самоуправлениях и пункта 73 положения о Даугавпилсском городском самоуправлении.

Эйгимс отказался отвечать на вопросы депутатов и не провел прения.

Депутаты "Согласия" просят в этой связи заключения Министерства охраны среды и регионального развития.

Они также обращают внимание на то, что Даугавпилсская дума председательствует сейчас в Латвийской ассоциации больших городов, и нужно перестать дискредитировать город на местном и национальном уровне.

Как сообщалось, Рихардс Эйгимс был избран мэром в субботу вместо Андрея Элксиньша.