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Депутаты "Согласия" намерены добиться отставки нового мэра Даугавпилса (1)

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Политика | 4 сентября 2017 года, 13:23

Пять депутатов Даугавпилсской думы от "Согласия" обратились в самоуправление с запросом о созыве внеочередного заседания думы о соответствии занимаемой должности только что избранного мэра Рихарда Эйгимса ("Наша партия").

В запросе говорится, что при избрании Эйгимса были нарушены нормы ст. 21 закона о самоуправлениях и пункта 73 положения о Даугавпилсском городском самоуправлении.

Эйгимс отказался отвечать на вопросы депутатов и не провел прения.

Депутаты "Согласия" просят в этой связи заключения Министерства охраны среды и регионального развития.

Они также обращают внимание на то, что Даугавпилсская дума председательствует сейчас в Латвийской ассоциации больших городов, и нужно перестать дискредитировать город на местном и национальном уровне.

Как сообщалось, Рихардс Эйгимс был избран мэром в субботу вместо Андрея Элксиньша.

Комментарии 1
Патриот 1 час назад
Ну и правильно выкинули из кресла, для того чтобы наводить порядки, для начала надо собрать вокруг себя команду, чтобы была поддержка! А тупой латыш пошёл на амбразуру! В прочем это закономерность для Латышей. Нет мозгов, считай калека.
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