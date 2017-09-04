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Аболтиня возвращается на работу в МИД Латвии (11)

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Политика | 4 сентября 2017 года, 20:02

Решение о возвращении депутата Сейма, председателя фракции "Единство" Солвиты Аболтини на службу в Министерство иностранных дел принято, и в ближайшее время она договорится о точных сроках с госсекретарем МИД Андреем Пилдеговичем и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем.

Об этом Аболтиня сообщила сегодня в эфире Латвийского радио.

Ее опыт в политике может помочь работе на дипломатической службе, считает Аболтиня.

Решение о сложении депутатского мандата и о возвращении на дипломатическую службу она назвала достаточно продуманным и серьезным.

Аболтиня отрицает, что у нее есть какие-то планы, связанные с политикой, и что она может использовать дипломатическую службу, чтобы позднее вернуться в политику в качестве кандидата на пост президента Латвии. При этом она не исключила возможности, что в политике все же когда-нибудь вернется.

Комментарии 11
Слизь2 часа назад
Без мыла везде залезает!
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Ух1 час назад
Мерзость
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Отлично !1 час назад
В стане секс меньшинств появится своя проститутка. Думаю,что не забыли,как она перепрыгивала с места на место и каким путем попадала в СЕЙМ. Виенотиба разваливается,и крысы разбегаются по заготовленным местам.
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