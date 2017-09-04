Политика |

Решение о возвращении депутата Сейма, председателя фракции "Единство" Солвиты Аболтини на службу в Министерство иностранных дел принято, и в ближайшее время она договорится о точных сроках с госсекретарем МИД Андреем Пилдеговичем и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем.

Об этом Аболтиня сообщила сегодня в эфире Латвийского радио.

Ее опыт в политике может помочь работе на дипломатической службе, считает Аболтиня.

Решение о сложении депутатского мандата и о возвращении на дипломатическую службу она назвала достаточно продуманным и серьезным.

Аболтиня отрицает, что у нее есть какие-то планы, связанные с политикой, и что она может использовать дипломатическую службу, чтобы позднее вернуться в политику в качестве кандидата на пост президента Латвии. При этом она не исключила возможности, что в политике все же когда-нибудь вернется.