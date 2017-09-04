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Вейонис призвал забыть о советском прошлом и покончить с негражданством (4)

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Политика | 4 сентября 2017 года, 21:26

В четверг, 7 сентября, в Рижском замке состоится дискуссия о юридических и фактических аспектах прекращения предоставления статуса негражданина Латвии, рассказали в канцелярии президента.

Дискуссию проводит президент Латвии Раймонд Вейронис, чтобы обсудить с экспертами свою инициативу предоставлять новорожденным детям в Латвии гражданство в момент рождения, если только родители не выбирают для них гражданство другого государства.

"Предоставление статуса неграждан новорожденным - это наследие бывшего СССР, которое не следует сохранять спустя более четверти века после восстановления независимости. Латвия - современная и демократическая европейская страна. Мы должны делать все, чтобы сплотить наших людей, и в следующее столетие развития государства смотреть не назад, а вперед", - считает президент.

В дискуссии примут участие омбудсмен Юрис Янсонс, парламентский секретарь МВД Эвика Силиня, директор центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш, ассоциированный профессор колледжа Лондонского университета Мартиньш Папаринскис.

Комментарии 4
Eliza 14 минуты назад
"Вейонис призвал забыть о советском прошлом..." - и НЕ ПОДУМАЮ забыть самые прекрасные годы Латвии, время когда она процветала.
ЛИЦЕМЕР.
А гражданство страны, которой уже практически нет, нашим детям - внукам уже НЕ НАДО. Засуньте его себе куда подальше. Или вам нужно пушечное мясо ??? Так верните граждан сбежавших из страны.
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Эпоха17 минут назад
Не получится!
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Винни6 минут назад
Это жжжж не спроста....
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