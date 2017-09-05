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Сотрудникам Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) были выданы премии за храбрость в связи с организацией пресс-конференций. Более того, различные доплаты, премии и денежные вознаграждения в бюро раздавались так щедро, что их получили даже пресс-секретарь Лаура Душа и руководитель секретариата Мара Приедите. Об этом пишет Latvijas Avīze со ссылкой на данные Госконтроля.

В отличие от Канцелярии президента, в KNAB не пытаются скрывать, что использование государственных средств для выдачи премий является неотъемлемой частью работы бюро, пишет LA. Однако по крайней мере часть этих данных за прошлый год и первые месяцы текущего года в KNAB предоставили только после особого запроса и указания на последствия противоправного сокрытия информации. При этом, как отмечает издание, даже сейчас предоставлены данные лишь о некоторых временных отрезках и сотрудниках.

На премии за храбрость и самоотверженность девяти оперативным сотрудникам бюро было потрачено 11 759 евро. Еще более впечатляющие суммы, пишет LA, были выплачены сотрудникам, занимающим, соответственно, более высокие посты. Так, премии за отличную работу в период с 1-го ноября 2015-го года по 31-е октября 2016-го года составили 84 567 евро. Среди тех, кто удостоился премии – оба заместителя руководителя KNAB Илзе Юрча и Янис Розе, пишет издание.

Напомним, ранее Госконтроль объявил, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность начисленных в прошлом году доплат работникам госучреждений.