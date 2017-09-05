Политика |

Сегодня на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы после продолжительных дебатов оппозиционному "Согласию" не удалось сместить с должности председателя думы Рихарда Эйгимса ("Наша партия").

За освобождение Эйгимса от выполнения должностных обязанностей проголосовали четыре депутата от партии "Согласие", против - девять депутатов, один депутат в голосовании воздержался.

C запросом о созыве внеочередного заседания думы по вопросу о соответствии занимаемой должности только что избранного мэра Эйгимса обратились пять депутатов Даугавпилсской думы от "Согласия".

В запросе говорится, что при избрании Эйгимса были нарушены нормы ст. 21 закона о самоуправлениях и пункта 73 положения о Даугавпилсском городском самоуправлении. Эйгимс отказался отвечать на вопросы депутатов и не провел прения. Депутаты "Согласия" просят Министерство охраны среды и регионального развития дать заключение в этой связи.

Они также обращают внимание на то, что Даугавпилсская дума председательствует сейчас в Латвийской ассоциации больших городов, и нужно перестать дискредитировать город на местном и национальном уровне.

Эйгимс был избран мэром Даугавпилса 2 сентября вместо смещенного с этой должности Андрея Элксиньша ("Согласие").

На внеочередном заседании Даугавпилсской думы сегодня были избраны также постоянные думские комитеты.