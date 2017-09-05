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Эйгимс сохранил кресло мэра Даугавпилса (4)

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Политика | 5 сентября 2017 года, 13:52

Сегодня на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы после продолжительных дебатов оппозиционному "Согласию" не удалось сместить с должности председателя думы Рихарда Эйгимса ("Наша партия").

За освобождение Эйгимса от выполнения должностных обязанностей проголосовали четыре депутата от партии "Согласие", против - девять депутатов, один депутат в голосовании воздержался.

C запросом о созыве внеочередного заседания думы по вопросу о соответствии занимаемой должности только что избранного мэра Эйгимса обратились пять депутатов Даугавпилсской думы от "Согласия".

В запросе говорится, что при избрании Эйгимса были нарушены нормы ст. 21 закона о самоуправлениях и пункта 73 положения о Даугавпилсском городском самоуправлении. Эйгимс отказался отвечать на вопросы депутатов и не провел прения. Депутаты "Согласия" просят Министерство охраны среды и регионального развития дать заключение в этой связи.

Они также обращают внимание на то, что Даугавпилсская дума председательствует сейчас в Латвийской ассоциации больших городов, и нужно перестать дискредитировать город на местном и национальном уровне.

Эйгимс был избран мэром Даугавпилса 2 сентября вместо смещенного с этой должности Андрея Элксиньша ("Согласие").

На внеочередном заседании Даугавпилсской думы сегодня были избраны также постоянные думские комитеты.

Комментарии 4
Патриот 2 часа назад
Рожа упитого хуторянина с древних болот Даугавпилского края. Вот так выглядит МУРЛО ЛАТВИИ!!!! Рожа напрочь тупая, зато хороший вариант для кукловодов. Делай с этим умственно отсталым че хочеш. JQ = - 0.
4
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Вывод1 час назад
Значит Согласие ужесточит нормы знания гос языка что бы сместить его. Видимо против него и были приняты ранее нормы ужесточения знания гос языка за которые проголосовали Центр Согласия.
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Ядвига1 час назад
Очередной успех согласосов! У согласосов 5 депутатов. Так вот за отставку аферюги Ричи проголосовали только четверо! Интересно, как фамилия пятого согласоса, перебежавшего на другую сторону? Может быть, Элксниньш?
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