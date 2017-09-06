Бывшие члены "Единства" во главе со Смилтенсом создадут новую партию (3)
Политика | 6 сентября 2017 года, 08:23
Бывшие члены Саулкрастского отделения "Единства" в сотрудничестве с бывшим заместителем председателя правления "Единства" Эдвардом Смилтенсом планируют основать новую партию, рассказал бывший руководитель отделения Нормунд Лицис.
Возможно, эта политическая сила примет участие в предстоящих в будущем году выборах в Сейм.
Сейчас бывшие члены Саулкрастского отделения объединились в общество.
Будущая партия будет не региональной, и Лицис допускает, что к ней могут быть привлечены некоторые из бывших членов "Единства".
В конце августа из Саулкрастского отделения "Единства" вышли 43 человека и остался один.
В Латвии почти тысяча русскоязычных организаци. С своим президентами, директорами. Членами правлений.