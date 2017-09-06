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Бывшие члены Саулкрастского отделения "Единства" в сотрудничестве с бывшим заместителем председателя правления "Единства" Эдвардом Смилтенсом планируют основать новую партию, рассказал бывший руководитель отделения Нормунд Лицис.

Возможно, эта политическая сила примет участие в предстоящих в будущем году выборах в Сейм.

Сейчас бывшие члены Саулкрастского отделения объединились в общество.

Будущая партия будет не региональной, и Лицис допускает, что к ней могут быть привлечены некоторые из бывших членов "Единства".

В конце августа из Саулкрастского отделения "Единства" вышли 43 человека и остался один.