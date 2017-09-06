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Бывшие члены "Единства" во главе со Смилтенсом создадут новую партию (3)

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Политика | 6 сентября 2017 года, 08:23

Бывшие члены Саулкрастского отделения "Единства" в сотрудничестве с бывшим заместителем председателя правления "Единства" Эдвардом Смилтенсом планируют основать новую партию, рассказал бывший руководитель отделения Нормунд Лицис.

Возможно, эта политическая сила примет участие в предстоящих в будущем году выборах в Сейм.

Сейчас бывшие члены Саулкрастского отделения объединились в общество.

Будущая партия будет не региональной, и Лицис допускает, что к ней могут быть привлечены некоторые из бывших членов "Единства".

В конце августа из Саулкрастского отделения "Единства" вышли 43 человека и остался один.

Комментарии 3
Sedna1 час назад
Другую партию? В смысле, название поменяют и будут вдувать своим титульным какие они белые и пушистые, чтобы те снова за них голосовали. Господи, да когда же вы оторвётесь от кормушки и уступите места более умным (если таковые вообще здесь есть)?
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Дмитрий Викторович1 час назад
Затянуло. Без партии разве жизнь?
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varbut.com5 минут назад
Для справки
В Латвии почти тысяча русскоязычных организаци. С своим президентами, директорами. Членами правлений.
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