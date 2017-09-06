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Имя латвийского политического и государственного деятеля Карлиса Улманиса, которому 4-го сентября исполнилось бы 140 лет, навсегда вписано в историю Латвии и занимает там одно из главных мест. Такое мнение в интервью Latvijas Avīze высказал бывший президент Латвии, внучатый племянник Карлиса Улманиса Гунтис Улманис.

"Для Латвии Улманис означает целую эпоху. Не так много людей, именем которых назван целый период в истории государства – ульмановские времена. Почему его так часто вспоминают и упоминают? Потому что эту эпоху определяет живой человек – как снаружи, так и внутри. Во всем. Я сейчас много читаю – из римских времен я узнал, что во времена Римской империи каждый государственный муж был и мыслителем, и деятелем. Улманис очень подходит для этого типа. Одаренный, с чрезвычайно сильным интеллектом – интересный, своеобразный, латвийский крестьянин", - сказал Улманис.

По его словам, он с уверенностью может назвать себя "ульманистом", при этом бывший президент не совсем удовлетворен своей работой в качестве главы государства.

"Мне скоро 80, я чувствую себя частью государства, не хочу критиковать происходящее. В первую очередь я критикую самого себя. Преимущество Улманиса над любым из его коллег тех лет в том, что он брался за дела очень основательно, обо всем был осведомлен. Да, я хотел бы быть ульманстом, но каждому дано свое, моя эпоха, личные качества и обстоятельства не позволили мне осуществить все, что хотел. В философском смысле по-прежнему употребляется слово “диктатор”. Это обозначение советского времени, американские историки называли Улманиса мягким диктатором. Не очень клеится, но, думаю, наша историческая наука выдаст еще более глубокий анализ деятельности президента", - сказал Улманис.

Бывший президент также рассказал, что могилу Карлиса Улманиса уже невозможно найти, поэтому ее поиски прекращены.