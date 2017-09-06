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Строительство Лиепайской тюрьмы будет отложено ради экономии средств (3)

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Политика | 6 сентября 2017 года, 19:29

Политики правящей коалиции договорились отложить реализацию проекта Лиепайской тюрьмы, чтобы найти дополнительные источники финансирования в бюджете будущего года. По другим вопросам, касающимся бюджета, соглашение пока не достигнуто.

Политики пока не называют конкретный объем средств, который будет получен за счет отказа от реализации проекта. Также пока различаются мнения партнеров по коалиции о повышении до 100 евро пособий за третьего и каждого следующего ребенка.

Дискуссии продолжатся завтра, а в пятницу, 7 сентября, состоится внеочередное заседание правительства по бюджетным вопросам.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе партнеры по правящей коалиции не смогли договориться о бюджете 2018 года, так как Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK запросило около 85 млн евро на решение вопросов по улучшению демографической ситуации. При этом фискальное пространство следующего года планируется в размере 80 млн евро.

Рейзниеце-Озола ранее сообщила, что в 2018 году на меры по улучшению демографической ситуации можно было бы направить 12 млн евро.

Комментарии 3
Alex16 минут назад
На председательство в ЕС спустили 100млн.,не экономили.Эстонцы не транжирили обошлись кажется 20ю млн.И так кругом и во всём.Это паталогия на генном уровне ?Спускать ,транжирить,пыль в глаза пускать ,а потом "экономить" ?
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пен-ка7 минут назад
уверена что если честно рассмотреть смету строительства тюрьмы то там найдутся деньги и на повышение пенсий. и на пособия детям.и на здравоохранение да и на саму тюрьму, откаты прекратите, приписки прекратите и всё будет. Дайте пенсии пенсионерам. не оставляйте детей сиротами!!!!
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Паяц6 минут назад
Сэкономленные средства пойдут на (оборону) и ещё занимать денег придётся! А о демографии ещё будут трепаться и закрывать школы (видать тоже для экономии средств)!
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